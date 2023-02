Entre las muchas contingencias sufridas, tuvo que soportar el saqueo por parte de las tropas de Napoleón, en 1809, ya que los frailes franciscanos no eran precisamente partidarios de la invasión. “En púlpitos y confesionarios, pública y privadamente alarmaban a los pueblos contra el tirano Bonaparte”. Y fue utilizado por parte de la “autoridad civil”, a principios del XIX, “como cárcel para clérigos liberales”, como detalla Martín Carbajo.

El convento tuvo una importancia crucial como seminario, hasta 1992. “Fue la raíz misionera de Galicia”, recuerda el padre Honrubia, “pero venían aquí de toda España”. También realizaban el recorrido inverso, pues llegaban a Herbón después de “hacer las Américas. Cada dos años los misioneros tenían un mes de vacaciones y lo pasaban aquí”, después de un largo e incierto viaje de regreso a España.

Hoy la vida en el convento lleva cadencia propia, aunque los frailes se mantienen siempre activos con mil ocupaciones. Este día a día parsimonioso se rompe entre los meses de abril y octubre, cuando acogen campamentos de colegios y visitas de escolares o de boy scouts. Como albergue, hay una zona cedida a la Asociación de Amigos del Camino de Santiago. Ese cambio de ritmo, en primavera, no molesta en absoluto a fray Honrubia. Todo lo contrario, le encanta el bullicio que provocan los jóvenes moviéndose por el convento. Todos los gastos corrientes que supone una propiedad de este tamaño se financian con las pensiones de los tres frailes, junto con los ingresos del campamento y los del culto. Suficiente para ir tirando en el día a día, sin lujos. Las obras extraordinarias las sufraga la orden franciscana. Y también se realizaron rehabilitaciones con dinero de la Xunta, algo que agradecen especialmente.

Si no quieres matar a un fraile, ni le quites la siesta ni le des de comer tarde

Los horarios no son rígidos, aunque se levantan en torno a las 7.30 horas y se van a la cama antes de medianoche

Los tres frailes tienen unos horarios establecidos más por la costumbre que por una rigidez temporal impuesta. Amanecen temprano, a las siete y media de la mañana. “No madrugamos como unos monjes, que suelen hacerlo mucho más, pero sí nos levantamos pronto”, cuenta el padre Honrubia. Tras un rato dedicado a la oración, ya con los tres residentes juntos, desayunan pasadas las nueve. A partir de ahí cada uno tiene sus actividades y sus compromisos, que varían también en función del día. Como buenos franciscanos son muy emprendedores y están en permanente contacto con la vida civil de la comarca.

En el caso del prior, que ejerció como abogado antes de ingresar, “tarde, ya con una edad”, en la orden franciscana, suele estar dedicado a las cuentas y a organizar los libros. Sus compañeros se reparten el cuidado de los árboles o labores investigadoras. Tecnológicamente el convento no vive ni muchos menos en la Edad Media, pues tienen conexión a internet por todo el recinto y los frailes utilizan ordenadores y teléfonos móviles.

La hora de la comida también llega temprano. “Ya sabes lo que dicen”, cuenta con buen humor el superior del convento, “que si no quieres matar a un fraile, ni le quites la siesta ni le des de comer tarde”. Tras ese rato de descanso, que en alguna ocasión se compagina con la televisión, tienen misa comunitaria a las seis de la tarde. La mantienen todos los días del año, y puede asistir cualquier persona. Luego llega un nuevo paréntesis para la oración, y a las nueve toca reponer fuerzas con la cena. A la cama se van antes de la medianoche, aunque no haya una hora estipulada. “Yo me voy tarde, normalmente a las once y media”, explica.