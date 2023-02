O salón principal do Hotel Balneario Compostela (O Tremo) quedou pequeno para acoller a presentación de Pablo Lago Sanmartín como candidato á alcaldía do Concello de Brión. Un acto no que estivo arroupado por máis de 300 veciños e veciñas, así como por Xosé Luís García García, alcalde de Brión durante 43 anos, e Bernardo Fernández Piñeiro, secretario xeral da executiva provincial do PSOE da Coruña.

Lago comezou agradecendo o apoio dos seus compañeiros de partido, en especial de José Luís García, dos traballadores municipais e da súa familia durante os dous últimos anos á fronte da alcaldía de Brión. “Eu quérolle moito a Brión e por iso teño deseñado un plan para construírmos xuntos o Brión do futuro. Un plan que abrangue todos os aspectos: infraestruturas, medio ambiente, deporte, mocidade, terceira idade, crianzas, comercio, cultura, etcétera”, apuntou o alcaldable. Neste sentido, aproveitou para adiantar algúns deses proxectos, como Brión en verde, que xa se comezou a aplicar co reforzo do servizo de limpeza e mantemento das áreas naturais e que continuará coa mellora das rutas de sendeirismo. En materia de infraestruturas, destacou o inicio do programa de arranxo de estradas con aglomerado en quente. “Comezamos a facelos dende o exterior cara o interior de Brión, ademais de aglomerar nos Ánxeles”, sinalou Lago.