Desde onte e este sábado 25 de marzo celebraranse na vila termal de Caldas de Reis presentacións, coloquios, proxeccións e concertos para dar a coñecer aos veciños e veciñas a figura de José Gil, pioneiro da sétima arte dende Galicia a principios do século XX. José Gil (Rubiós-As Neves, 1870-1937) foi director, produtor e camarógrafo nos tempos no que o cinema agromaba e daba os seus primeiros pasos en todo o mundo. Según os expertos, chegou a rodar 150 filmes e a fundar as primeiras produtoras cinematográficas de Galicia, todo isto tendo nacido pobre nunha aldea da Galicia máis remota. Na carreira de Gil, que estende a súa pegada ata estes tempos actuais nos que debemos, por memoria e responsabilidade histórica, reivindicar a importancia do seu legado, atopamos trazos do primeiro pictorialismo, o reporteirismo fotográfico, o documental, o cinema industrial, o cinema educativo, a publicidade, o cinema da emigración... ou ese cinema móbil que é ao tempo emblema deste proxecto a través do Cinemóbil3.