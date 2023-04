O fotógrafo valenciano Xavier Ferrer Chust acadou o primeiro premio do XXV Certamen Fotográfico Xosé Manuel Eirís cunha imaxe titulada Díptico 678, pola que recibirá 1.500 euros e un diploma. Leva corenta anos facendo fotos e ten participado en ducias de exposicións, ademais de ser autor de numerosas publicacións. No seu palmarés ten máis de 200 galardóns.

O segundo premio foi para a fotografía La playa, do ourensán Miguel Gómez Muñiz, e o Premio Especial Carballo foille outorgado a Verónica Ramilo Graña, pola súa imaxe O posto de Angelita de Lendo. Este ano tamén se entregará un accésit de 300 euros e diploma a Iago Pensado Malleu, pola súa obra Adoración da típula.

A entrega dos galardóns terá lugar o vindeiro xoves, 27 de abril ás 20.00 horas, no terceiro andar do Pazo da Cultura. No mesmo acto será inaugurada a exposición das obras gañadoras e dunha selección realizada polo xurado entre todas as imaxes presentadas a esta vinte e cinco edición do certame carballés.