O concello de Arzúa presentou o cartel da Festa do Queixo, que este ano busca darlle protagonismo ao queixo, á natureza e ás queixeiras.

Así, e cunha imaxe renovada, representa unha muller nova e apoderada ligada ao rural. Entre os elementos naturais atopamos plantas ligadas ao pasto e polo tanto ao queixo, poñendo un foco importante no contorno e na materia prima. A autora é Andreea Birsanu (Romania, 1998) de nome artístico Silvatiica, unha artista autodidacta e multidisciplinar coñecida polos seus collages cheos de natureza e simbolismo. Criouse no Concello, e comezou no 2014 e 2015 participando na exposición de artistas locais e dende o 2020 colabora coas exposicións Bo camiño e Arte na Rúa entre outras.

No seu traballo destaca a importancia da natureza e do rural, da muller e do feminismo, da lingua e da Terra. A festa celebrarase como cada ano a primeira fin de semana de marzo, cadrando esta edición o venres 1, sábado do 2 e domingo 3. A organización ten previsto anunciar nas próximas semanas un avance dos artistas que formarán parte do festival do queixo, as noites do sábado e domingo. No acto, estiveron presentes arroupando á autora os concelleiros do goberno municipal Begoña Balado, José Luís García, Daniel Moscoso, Luzía López e Miguel Vallo

Por outra banda, a cita gastronómica e musical xa ten aberto o concurso Queixo Maquetón, que vai pola 15.ª edición, e que determinará o grupo que abre a parte musical do evento, así como o prazo para a inscrición de expositores, tanto queixerías como outros produtos, desde o 20 de decembro ata o 15 de xaneiro.