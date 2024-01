O Concello de Muros pechou coa aseguradora da empresa armadora e coas entidades de voluntariado un plan de limpeza dos pellets de plástico nas praias que se puxo en marcha este martes.

“Está todo organizado e hoxe mesmo ás 15.00 horas comezaron os traballos de limpeza na praia de Area Maior”, explica a alcaldesa de Muros, María Lago.

O Concello de Muros chegou a un acordo coa aseguradora da empresa armadora do buque para realizar estas tarefas. Unha empresa de limpeza contratou a 18 traballadores locais para efectuar os traballos coa axuda dos voluntarios.

A alcaldesa asegura que “ante a inacción do resto das administracións decidimos buscar nós unha solución”. “Serán uns traballos tediosos e que levarán un tempo, porque dependen tamén de factores como as mareas, pero non podemos esperar máis, todas as praias do concello están afectadas”, explica María Lago.

Este martes celebrouse na confraría de Muros unha reunión entre o Concello, a empresa de limpeza, representantes da confraría, voluntariado e outras entidades civís para coordinar o operativo.

Son necesarias unhas tarefas de prelimpeza das praias que farán os voluntarios, para despois encargarse a empresa da retirada dos pellets.

O Concello tivo coñecemento da chegada dos pellets o 3 de xaneiro e o domingo 7 efectuosuse unha análise da situación coa empresa de limpeza da aseguradora para decidir como proceder aos traballos.