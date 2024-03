Ruta poética co escritor estradense Xosé Luna por Fisterra e Muxía

O polifacético poeta, narrador, dramaturgo e ensaísta Xosé Luna protagonizará o vindeiro sábado, día 16 de marzo a Ruta Poética 3 + 3 no Hotel Bela Fisterra e o Albergue Bela Muxía. Recitará nas terrazas tres poemas en cada establecemento. Ás 12.00 hora estará na fin da Terra e unha hora despois na vila da Barca.

Aqueles que non poidan asistir en directo, poderán seguir o recital en streaming no Facebook e ademais participarán no sorteo dunha obra do autor estradense. Luna foi director de Edicións Fervenza, ademais de dinamizador cultural, fundador da Festa da Poesía e do Partido de Fútbol a prol da lingua galega e creador do Premio de Teatro MOME Varela Buxán.

Xosé Luna é autor de máis dunha vintena de libros e colaborador en diversos medios galegos. No seu haber destacan premios como o Roberto Blanco Torres por As cometas da vida (1999), Avelina Valladares de Poesía por Memorias do Cairo (2003) e por O tempo entre as mans (2029), ademáis do premio xornalístico Manuel Reimóndez Portela (2013).