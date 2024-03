Lalín ‘colocó’ más de un millar de plantones gracias a su campaña de repoblación 50.000 árbores +

La concejalía de Medio Ambiente de Lalín ha logrado entregar 1.100 plantones arbóreos dentro de la campaña de repoblación forestal 2024 puesta en marcha por la Oficina Agraria bajo el epígrafe 50.000 árbores + y dirigida, según los técnicos municipales, a “continuar promovendo o coidado dos nosos bosques e do medio ambiente”.

Tal como explicaba la edil delegada, Raquel Lorenzo, los interesados en participar en esta edición de la iniciativa que acaba de llegar a su fin no tuvieron más que abonar el importe de los lotes en Abanca, para retirar luego los árboles adquiridos en la Praza de Galicia. En cuanto a la oferta, se conformaron cuatro lotes: el primero, incluyó dos castaños injertados (por 25 euros); el segundo, ocho nogales por 20 €; el tercero, dos manzanos, un peral, un cerezo y un ciruelo injertados (25 euros), mientras que el cuarto estuvo compuesto por plantas ornamentale (un acebo, un rosal, una camelia japónica y una azalea japónica, por 25 euros.

Destacar que con su adquisición se incluyeron de regalo dos castaños híbridos resistentes a la enfermedad de la tinta. Además, la plantación de los ejemplares debe de hacerse siempre en el municipio de Lalín, “sendo esta responsabilidade do comprador do lote”. Raquel Lorenzo quiso poner en valor la “boa acollida que esta campaña ten sempre entre a veciñanza”, al tiempo que recordabaa “a influencia positiva que ten a plantación de árbores na loita contra o cambio climático e no coidado do noso medio polo que anima a todos/as os/as lalinenses á participación nesta iniciativa municipal”.