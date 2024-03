Llega a A Estrada la taquilla abierta: tan solo pagas si te gusta el evento en A Riala Taberna

A Riala Taberna, un establecimiento hostelero situado en la Travesía da Igrexa de A Estrada, organiza hasta verano un ciclo de conciertos en su terraza que bautizaron como [· ] De Encontro y que, además de traer a algunos de los mejores grupos y propuestas culturales del horizonte actual, se organiza bajo la fórmula de la taquilla inversa. Es decir, el público solo abona al final del evento la cantidad que decida... o ninguna si no le gustó.

Así lo apuntaba Alejandro Brey Pazos, Álex de Couso, que regenta el establecimiento desde hace un año y que ha querido ligar su experiencia hostelera “á cultura galega, incluíndo ademais exposición de arte nas nosas paredes”. Serán más de 20 actuaciones repartidas entre los meses de abril a agosto, y en este ciclo estarán presentes estilos musicales como el country, rock, jazz, folk, punk, “pero tamén contaremos con outras artes, como son a poesía, a prosa ou ata catro sesións de humor que leva por nome Ontheroad Openmic”.

El proyecto arrancará la primera semana de abril (el día 4) con el concierto de Mad Martin Trío en su estilo rock & roll más clásico, y le seguirán propuestas como la de Brua (día 13) , Sr Salvaje Dúo (18) y Comando Curuxás (27). Posteriormente, y hasta el 31 de agosto, se darán cita Moa Dixie Banda, Distance Sister, On the road openmic (sesiones de humor en cuatro jornadas distintas), A Sega, As letras de Villalta, A Requinta da Laxeira, Gloria Pavia, Bailai Malditos, Dani Blanco, Darlle Bolo, Charliño Darko, Lideira, Leo Arremecaghona, Branco e negro, Noxo, Cinta Adhesiva y Galega de Bailables, siempre en la terraza del local.

Novedad en la comarca

Brey, no tiene constancia de que se haya aplicado esta fórmula de taquilla en la comarca, “aínda que algúns locais aplican a fórmula do bote, que consiste en meter cartos a vontade nun recipiente”, Por ello, explica que el secreto de esta fórmula estriba en que “ao chegar darémosche unha entrada, ti úsala para pasar á terraza, gozas do espectáculo e cando termina a función ti decides canto pagar. Esperamos que o tomes como unha oportunidade e posta en valor de cada unha das montaxes escénicas, concertos, recitais ou espectáculos”, indica.

La relación con el mundillo de la música y cultura en general le llegó a Álex de Couso “polos contactos que teño entre o asociacionismo do país, e tamén coñezo o panorama artístico galego”, ya que lleva tvinculado a la hostelería desde los 16 años “e xa teño 35”. Con él trabajan otros dos empleados. “[· ] De encontro é un intento de reformular o consumo da cultura, de adaptar a nosa oferta a todos os petos e de crear unha vía de comunicación directa entre o público e o artista”, termina el hostelero.