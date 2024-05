O San Xoán 2024 de Carballo xa ten cartel promocional

Adrián Varela Bermúdez (O Couto-Ponteceso, 1982) é o gañador do concurso do cartel das festas do San Xoán de Carballo, que se celebrarán do 19 ao 30 de xuño. A súa proposta representa, como el mesmo di, “a tradición” e pon en valor a identidade e as raíces da nosa festa a través de elementos como o lume, as sardiñas, a música tradicional e, como non, a xente. “Somos unha potencia e non podemos perder a nosa identidade”, engade.

Adrián Varela, ou Adrián do Gharelo como é coñecido na súa aldea do Couto, é técnico de Artes Gráficas e Deseño e está moi vinculado desde neno ao forte movemento asociativo e cultural da súa parroquia. O seu cartel está dominado polas cores laranxa e vermella, que, desde o seu punto de vista, “marcan unha filosofía neste evento”, e aprécianse as influencias que o acompañan desde neno, como Luis Seoane.

O xurado, integrado pola comisión de festas, tivo que escoller entre numerosas propostas chegadas desde toda Galicia e mesmo desde outros puntos do territorio nacional. Adrián Varela recibirá un premio de 500 euros, patrocinado, un ano máis, por Opticalia Enríquez. A entrega realizarase coincidindo coa presentación oficial do programa das festas.

Membros da comisión organizadora do San Xoán de 2024 en Carballo / C. Carballo

Na comisión organizadora do San Xoán 2024 están integrados o Concello de Carballo e a Asociación Cultural San Xoán. En representación desta última forman parte Sergio Varela Fuentes, presidente; Gustavo Lorenzo Pena, secretario; José Antonio Deus Antelo, Mª Carmen Pacoret Rey e Roberto Rancaño Lagoa, como vogais, e Asun Vázquez Bértoa, Alejandro Nogueira Carral, Mónica Gerpe Galindo, Iván Blanco Martínez, e Óscar Álvarez Pose, como colaboradores. O Concello de Carballo, pola súa banda, está representado por Maruxa Suárez Cotelo, concelleira de Cultura e Festas, e Carmen Castro Pombo, xefa do servizo de Cultura.