O impacto directo do idioma galego no conxunto da economía de Galicia é de 1.440 millóns de euros de valor engadido bruto VEP) e 27.702 postos de traballo, segundo recolle o informe elaborado polo Observatorio da Cultura Galega en colaboración co Instituto de Estudos e Desenvolvemento de Galicia (Idega) con cifras do ano 2019 e presentado este venres no Consello da Cultura Galega.

Unha cuantificación en datos económicos á marxe do incalculable valor patrimonial da nosa lingua que os participantes no acto subliñaron, pero coa que se busca “facer por primeira vez co galego o que xa se fixo en numerosas ocasións co español”, explicou Rosario Álvarez.

Entre os datos máis significativos, cífrase nun 2,5 por cento do valor engadido bruto o que representan no conxunto da economía galega as actividades vinculadas á lingua galega, o que supón case o dobre que o valenciano na Comunidade Valenciana (1,3%) e inferior ao éuscaro no País Vasco (3,1% do VEP).

Analizado por sectores, o informe recolle catro grandes subsectores ou grupos de actividades, destacando o da educación, contabilizando desde a etapa da ensinanza obligatoria ata a universitaria, e que representa un 72,3% do valor engadido e un 68,2% do emprego xerado polo idioma galego. En total, a educación aporta algo máis de 1.041 millóns de euros e 18.879 empregos a tempo completo.

O cálculo neste caso fíxose en base a lingua empregada na docencia e que se situaría nunha media dun 45,9%, aínda que no ensino obrigatorio estaría nun 48,2%, 42% nas etapas postobligatorias, e baixando significativamente na universidade, onde oscilaría entre un 23 e un 13%, segundo a institución da que se trate.

O galego nas industrias culturais e nos medios

No apartado de industrias culturais e de medios de comunicación, no que se inclúe edición, impresión, libros, xornais, sector audiovisual e musical, comprende unha achega directa dun 20,5% do VEB, 295 millóns de euros e un 26,4% do emprego equivalente a tempo completo en actividades vinculadas á lingua galega, 7.300 empregos.

Desde o Consello da Cultura destácase que a metade da actividade deste subsector é atribuible ao idioma galego,en concreto un 54,3% do total do VEB e un 47,9% do total de emprego de toda a industria da cultura e dos medios de comunicación, independentemente da lingua.

O ámbito relativo á promoción do idioma e da cultura das administracións públicas xera un 6,7% do valor engadido e un 4,9% do empergo atribuible ao galego,. En total, 95,7 millóns de euros e 1.382 empregos.

Actividades de promoción e escolas oficiais

A achega das actividades impulsadas polas administracións autonómica e local para promocionar a lingua cífrase en 7,1 millóns e case 103 empregos a tempo completo, mentres que as de promoción da cultura representan 88,5 millóns e 1.278 postos de traballo.

O sector das industrias da lingua, no que se inclúen tanto as escolas oficiais de idiomas como as academias, as actividades de tradución e interpretación ou as tecnoloxías da lingua contribúen nun 0,5% á economía galega, 7,5 millóns e 137 empregos.

Os autores deste estudo, que se pode consultar ao completo na web do Consello da Cultura Galega, destacan o feito de que, á diferenza do que sucede co éuscaro e o valenciano, no caso do galego o tamaño do sector da cultura e dos medios de comunicación é maior, algo que entenden é consecuencia de que hai unha implantación moi relevante do galego nesta industria.

Nas outras dúas comunidades con datos sobre o impacto do seu idioma na economía ten maior peso o ámbito da educación, segundo explicou o responsable do Observatorio da Cultura Galega, Hakam Casares, nunha rolda de prensa na que, ademais da presidenta do Consello da Cultura Galega, tamén participaron o secretario xeral de Política Lingüística, Valentín García, e os profesores da Universidade de Santiago e investigadores do Idega Diana Fernández e Melchor Fernández.