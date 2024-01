Míchel Alonso analizó este jueves la situación de la SD Compostela, tanto de cara al partido de este sábado contra la Arandina (17.00h) como en lo referente al mercado de fichajes del equipo, en el que todavía se esperan varios movimientos.

Como de costumbre, el técnico del Compos informó sobre el estado de sus jugadores lamentando al menos una nueva baja: “Mañana (viernes) entrenaremos, adelantamos algo la sesión. Entrenaremos a las 10.00h de la mañana para salir a continuación a las 12.00h porque es un viaje largo, comeremos de camino y modificamos eso. En cuanto a jugadores pues va a ser baja segura Antas, que tiene una molestia ahí en la rodilla. Ya la semana pasada jugó el partido con alguna molestia y decidimos esta semana darle descanso. Y después la duda de Jordan. El otro día pidió el cambio y anda con una molestia en la parte de atrás del muslo, en los isquios, y vamos a esperar a ver si puede estar”.

Varios días después de su primera derrota en San Lázaro, Míchel aseguró que el partido ante el Marino “evidentemente está analizado” y puntualizó: “Sabemos los errores que cometimos porque fueron bastantes, no estuvimos bien, lo sabemos, lo asumimos, y trabajamos para corregir todos esos errores. Después de visto el partido, hubo alguna cosa también positiva, no muchas, pero sabemos que no puede volver a pasar un partido de ese nivel porque no tendremos opciones de puntuar. Para competir, los jugadores lo saben, tenemos que estar a nuestro mejor nivel. Sino está demostrado que no nos da, por mucho que pensemos que sí. Creo que eso está olvidado y que estamos preparados para hacer un buen partido con un rival muy complicado por su situación. Estamos preparados para retomar lo anterior al partido del Marino y para conseguir los tres puntos”.

Para regresar a la senda de la victoria el Compos tendrá que volver a su mejor versión, por lo que el técnico ferrolano cree que no hay que olvidar todo lo sucedido esta temporada. “Es importante que sepamos de dónde venimos, cómo estábamos, cómo estamos ahora... Que todo eso que llevó al equipo a estar en una situación complicada esté ahí, en el recuerdo, porque sabemos que no estando a nuestro mejor nivel, dejando de hacer todas esas cosas que tenemos que hacer para ganar partidos, cualquier rival te puede pasar por encima como nos pasó esta semana. Es lo más peligroso del partido de sábado”.

Enfrente estará el colista del grupo, una Arandina que a pesar de su mal rendimiento en liga sorprendió a todos al eliminar al Cádiz en la Copa del Rey, e incluso plantó cara al Real Madrid. “La Arandina está en una situación clasificatoria complicada. Pero si ves sus partidos es un equipo, del medio para adelante, muy complicado. Creo que hay equipos peores en esta categoría que la Arandina. Su situación en este momento no es buena, pero es un equipo que le ganó al Cádiz, que eliminó a un equipo de Primera División, que compitió con el Real Madrid... palabras mayores. Eso nos tiene que decir lo que es este equipo, un equipo que tiene velocidad arriba y que en transición ofensiva lo hace muy bien. Es cierto que juegan muy abiertos, a veces también conceden, pero un equipo muy, muy complicado”, comentó Míchel sobre el rival. Añadió además, tras ser preguntado por el clima de Aranda, que “sabemos que la temperatura va a ser baja, pero bueno, más motivos para correr mucho, para no enfriarse”.

Con las dudas de Jordan y las bajas aseguradas de Antón y Antas, el centro del campo del Compos podría perder a sus tres titulares habituales. Una situación que, desgraciadamente, ya se ha producido en otras posiciones esta campaña. Y aunque Samu está disponible, apenas ha jugado 15 minutos en los últimos seis meses. “Es una semana complicada en ese sentido. Aparte de la baja de Antas y de la posible de Jordan sigue de baja Antón. Llevamos muchas semanas que tenemos que improvisar cosas, la verdad es que en ese aspecto de tema de lesiones en posiciones concretas no nos está favoreciendo mucho. Samu es una opción, pero tenemos que ser prudentes con como vaya entrando y cuidarlo para que pueda estar en las mejores condiciones cuanto antes. Quizá no sea la opción prioritaria para salir de inicio, pero seguro que va a tener minutos. Tenemos que seguir improvisando y buscando soluciones, creo que eso nos va a hacer mejores pero es cierto que nos gustaría, en esa posición del campo, no tener tantos problemas”, señaló Míchel al respecto.

En cuanto a Antón de Vicente, uno de los mejores del equipo esta campaña, el técnico ferrolano se mostró tan positivo como cauto. “No hay un plazo concreto, es una lesión complicada porque toca un poco el tendón. Lo que sí, va todo muy bien. Antón es de estos jugadores que primero tienen una actitud muy positiva cuando están en una situación como esta, que es algo que también ayuda. Esperemos que pueda estar lo antes posible, pero tenemos que ser cautos porque es una lesión que tenemos que estar seguros de que no haya una recaída”.

Respecto al mercado invernal, el Compos sigue buscando un delantero y algún refuerzo más. Y aunque el atacante es la prioridad, Míchel aseguró que también es la posición más difícil de reforzar. “Todo el mundo que quiere fichar algo quiere fichar un ‘9’, entonces eso lo hace todavía más complicado. Como os comentaba aquí el otro día, este mercado es un mercado jodido y muy perro porque al final no tienes para fichar todo lo que quieres. Tenemos ahí opciones, estamos trabajando en eso. Tiene que llegar un ‘9’ y algún jugador más. Igual es más fácil que llegue antes ese otro jugador que el ‘9’. Lo del ‘9’ es más complicado porque hay pocos, están cotizados y tenemos que esperar nuestro momento”.

Y para cerrar este tema, recalcó una vez más la complejidad de este mercado respecto al veraniego, incluso a pesar de la ventaja de tener avanzados los deberes con el fichaje de Roque. “Antes de empezar el mercado ya entramos en él fichando a Roque, y ya sabíamos a priori por situaciones de la plantilla, por número de jugadores, que teníamos que entrar en este mercado. Es un mes un poco encorroso, ya salió gente, ahora a ver si somos capaces de antes de ese día 30 saber con qué plantilla vamos a contar porque es tranquilidad para todos”.

Por último, volvió a mencionar a Roque asegurando que es una opción para el centro del campo dadas las bajas en esta posición. El de Ames ya jugó ahí en algunas ocasiones con Fabiano, dejando buenas sensaciones. “Es una opción. Roque sí está para jugar y es una opción, una de las que hay en el medio. Serían Roque, además de Samu, que juegue Casas ahí, Xoel que ya jugó el otro día unos minutos... serían las opciones, están todas encima de la mesa”, concretó el entrenador del Compos.