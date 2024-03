Un Moncho con mucha historia: "Hace 32 años fui profesor en el IES Xelmírez durante dos meses"

Al Monbus Obradoiro le espera un exigente encuentro este sábado, a las 18.00 horas. En esta ocasión Moncho Fernández, técnico compostelano, ofreció su habitual rueda de prensa previa en el IES Arcebispo Xelmirez siendo conocedor del difícil reto que les espera, pero impulsado por uno mayor como el que afrontarán los alumnos del instituto compostelano, el del compromiso con el medioambiente. En este caso la iniciativa es Ríos Circulares, con la que una clase del instituto trabajará en la limpieza del río Sarela en compañía de los jugadores del filial obradoirista Doudou Diahame, Victory Onuetu y Nicolás Serra.

El preparador comenzó señalando que se siente "muy bien porque hace 32 años fui profesor aquí durante dos meses, de lo que se llamaba segundo de BUP y me trae muy gratos recuerdos porque mi vida estaba encaminada a ser profesor de Historia y Arte. Ahora vengo aquí como entrenador de baloncesto. Con un poquito de nostalgia, pero me siento muy contento de estar aquí".

Moncho fue preguntado por si alguna vez había realizado el ejercicio de pensar que hubiera sido de él de haber seguido la rama de profesor y, pese a asegurar que nunca se paró a hacer tal tarea, afirmó que "cada vez que entro en un centro de estudio, sea un instituto o una facultad, cuando tengo la oportunidad de compartir con los alumnos y las alumnas de cualquier centro educativo, como te decía, sí siento que la llama no se ha apagado, que es muy pequeñita ya. Pero sí que es algo que para mí lo sentía como una vocación auténtica y sigue ahí. Me gusta mucho poder estar aquí y hablar con esta gente".

También se le cuestionó por si el equipo estaba enfocado en su siguiente rival o si el ruido del derbi irrumpe entre sus hombres, pero tiene claro que los suyos están centrados en el Murcia, aunque "también es lógico que esto les pueda llegar porque viven en la ciudad, escuchan los medios, etcétera, etcétera".Aún así, asegura que "en la pista y en el día a día nuestro objetivo está muy focalizado en el partido del sábado".

El preparador no escapó a hablar de como los jugadores que se caen de la convocatoria afrontan el no jugar: "Es ingrato, porque lógicamente lo que quieres es jugar cada fin de semana. Entonces, cuando te quedas fuera, pues es muy fácil ponerse en los zapatos del otro y pensar que ha sido un momento desagradable para ellos. También es cierto que es igual a lo que ocurrió en la anterior convocatoria, porque es la segunda vez que ocurre y ha ocurrido en otros años".

Lo que tiene claro el preparador es que "no, no les puedo reprochar nada si quedaron fuera, porque trabajaban igual y siempre lo hacen bien. Lo que pasa es que, lógicamente, ahora somos trece profesionales y solo pueden estar once por la reglamentación, porque tiene que haber un número de cupos, un número de extranjeros y demás. Eso hace que las decisiones se tomen también en función de muchos factores, porque puede ser por el rival, por el estado de forma o lo que considere el cuerpo técnico. Pero si tengo claro que cada vez que dejamos a uno, el término no sería justicia, porque es injusto. Ojalá pudiéramos tener a todos".

Sobre su rival, sabe que el reto es difícil: "Delante, como siempre, los equipos de Sito (Alonso) aprovechan muy bien las características de sus jugadores. Es un entrenador que es capaz de sacar mucho de estas habilidades que tienen sus jugadores y como colectivo también tienen muchísimos registros. Juego interior, uno contra uno exterior, tiradores... Todo eso mezclado hace que estén haciendo una temporada fantástica". "Exige mucho en lo físico, por lo tanto no solo va a demandar desde lo colectivo, sino que va a demandar desde lo individual. Si no eres capaz de igualar ese nivel físico, lo tienes complicado", agregaba.

Sobre los fichajes en la liga y lo apretada que está la zona baja, Moncho ha asegurado que la ACB "está muy competitiva, pero que no ha cambiado nada respecto a otras temporadas, porque siempre ha sido así. Si no recuerdo mal, la temporada pasada, en la última jornada, se jugaban plazas de descenso, de 'playoff' y de Europa. Creo que es indicativo del nivel que tiene la liga. Todos los años llegan jugadores y me parece que ahora prácticamente todos los equipos tienen más de 12 licencias. Todos los años ocurre lo mismo y es para estar contentos".

En relación al mundo de los fichajes y la llegada de estadounidenses, el técnico tiene la sensación que "vienen menos americanos que antes porque han aumentado los equipos de NBA". "Como sabéis han aumentado los equipos de G League y las condiciones remunerativas de estos equipos, porque antes eran muy pobres y ahora son altísimas. Un contrato de 10 días en NBA te arregla la temporada en comparación con lo que pasa aquí. Si es cierto que están llegando menos jugadores universitarios de máxima calidad. Es cierto que quizás ahora mismo, aparte de las superestrellas que se quedan en Europa, creo que lo que viene es ese jugador de tercer o cuarto año que no acaba de encontrar su sitio y entonces, definitivamente, da el salto a la aventura europea. Pero repito, es también una percepción, no tengo los datos".