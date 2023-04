Podemos da el pistoletazo de salida a la precampaña electoral con un gran evento que sirve como disparadero contra Yolanda Díaz. El partido de Ione Belarra celebra este fin de semana en Zaragoza su tradicional Fiesta de la Primavera, tres jornadas con conciertos y charlas que reúnen a multitud de candidatos y dirigentes, y que se ha anunciado a través de un vídeo crítico con la vicepresidenta segunda del Gobierno y líder de Sumar.

El anuncio, que ha sido compartido por el propio Pablo Iglesias adelantando que asistirá, reivindica a Podemos como "mucho más que un partido", apelando a las emociones de su militancia como la rabia o la indignación, bajo el argumento de que "Podemos es mucho más que dos ministerios".

Los morados hacen así una distinción clara entre las ministras Ione Belarra e Irene Montero frente al resto de ministros de Unidas Podemos -Díaz, Joan Subirats y Alberto Garzón-, a quienes reprocha su tibieza. "Podemos es el que se indigna cuando ve que sus ministros se ponen de perfil con la guerra", viene a decir el clip, de casi cinco minutos de duración.

No es la única referencia velada a Yolanda Díaz, a quien afea su postura ante el conflicto de Ucrania. "Podemos es el militante de toda la puñetera vida que alucina y se indigna que ve cómo sus ministros se ponen de perfil ante la OTAN y guerra de Ucrania y sólo Ione [Belarra] dice lo que él piensa", señala la voz en off, antes de hacer una alusión directa al votante del PSOE: "Y se enfada porque le gusta más el rojo que el morado, y porque Podemos no le gustó al principio, pero su instinto le dice quiénes son los suyos".

En el vídeo, Podemos continúa haciendo alusión a las palabras de Díaz, que dijo no querer estar en la "esquina del tablero". "Hay que piensa que toda esa gente es poca gente, apenas un pequeño grupo de resistentes alejados de la mayoría y condenados a vivir en una esquinita del tablero". "No entienden que esa gente es el nucleo que irradia", prosigue la formación, en una expresión que empleó en los inicios del partido -2015- el ex dirigente morado Iñigo Errejón, cuando aseguró que "la hegemonía se mueve en la tensión entre el núcleo irradiador y la seducción de los sectores aliados".

La formación también hace una referencia directa a los medios de comunicación, apelando a la rebelión de sus militantes. "Este es un mensaje para ti, que sientes rabia cuando escuchas a Ana Rosa en la tele de la peluquería y no te callas y dices que esa señora es una sinvergüenza", advierte. "Este es un mensaje para ti, que eres taxista y que cuando algún cliente te pone la COPE le dices que no".