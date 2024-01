PSOE y Junts dan un paso más en la normalización de sus relaciones tras los acuerdos de investidura. Este miércoles llevarán sus negociaciones al Congreso de los Diputados con una reunión entre el número tres de los socialistas, Santos Cerdán, y el secretario general de los posconvergentes, Jordi Turull, según avanzan fuentes de la dirección socialista. Será la primera vez que un dirigente de Junts, sin acta de diputado, mantiene un encuentro de estas características con el PSOE en las dependencias del Congreso. En el proceso de las negociaciones de investidura Pedro Sánchez se sentó, junto a Santos Cerdán, con la portavoz de Junts, Míriam Nogueras.

Fuentes de la cúpula de Ferraz, que confirman esta reunión, la enmarcan como una reunión más de las diversas que ya están teniendo y que seguirán celebrando. De hecho, el pasado sábado, antes de la votación de los tres primeros decretos del Gobierno, Santos Cerdán se reunió con Turull en Barcelona para negociar su voto a favor. Antes de la votación de los decretos incluso hubo un encuentro en el Palacio de la Moncloa en el que participaron por parte del Gobierno María Jesús Montero y Félix Bolaños y del partido Santos Cerdán. Por parte de Junts, asistieron su portavoz parlamentaria, Míriam Nogueras, y secretario general, Jordi Turull, y el presidente del grupo parlamentario en el Parlament, Albert Batet. Sánchez también tiene previsto reunirse con el expresident Carles Puigdemont, así como con el líder de ERC, Oriol Junqueras, pero una vez que se apruebe la ley de amnistía.

"Necesitamos los votos y eso requiere hablar mucho y celebrar muchas reuniones e intercambiar papeles. Esta legislatura estará marcada por el diálogo", avanzan fuentes de la cúpula de Ferraz. Este nuevo encuentro, con la “normalización” añadida de celebrarse en las dependencias del Congreso, se produce en medio de las discrepancias sobre el alcance del acuerdo para delegar las competencias de política migratoria a la Generalitat. Este lunes, Pedro Sánchez ha limitado el acuerdo a las políticas de integración social o las autorizaciones iniciales de empleo.

Desde Junts habían explicado que este acuerdo permitiría a la Generalitat expulsar a migrantes por reincidencia de delitos o controlar los flujos migratorios. Todo lo que tiene que ver con el control de fronteras y la lucha contra la inmigración irregular está residenciado en el Estado", ha defendido el jefe del Ejecutivo en una entrevista en RNE.

El control sobre la inmigración irregular, ha aclarado, "no se puede transferir" por estar recogida como una competencia propia del Estado en el artículo 149 de la Constitución. Sánchez ha limitado así el acuerdo con Junts a delegar competencias relativas a la integración social de los migrantes, como recoge el Estatut. Esto es, sobre los itinerarios de empleo, o las competencias en educación, vivienda y servicios sociales.

El secretario general de Junts per Catalunya, Jordi Turull, ha asegurado por su parte que el pacto 'in extremis' de su partido con el PSOE por el que JxCat votó a favor de los decretos del Gobierno incluye una ley de delegación a la Generalitat de las competencias "integrales" sobre inmigración y eso debería incluir la gestión de las expulsiones. Con todo, Turull ha admitido que ello no está concretado porque dependerá de la ley orgánica que deberá recoger esta delegación competencial.

El dirigente soberanista ha negado que su partido vincule delincuencia con inmigración y que haga un discurso racista sobre la expulsión de los delincuentes multirreincidentes. En una entrevista en TV-3, Turull ha insistido -pese a que el presidente del Gobierno ha subrayado que las expulsiones de inmigrantes competen a la administración del Estado y que existe una armonización europea de la cuestión- que Junts y el PSOE han pactado la "delegación de competencias para que Cataluña pueda llevar a cabo la gestión integral" de la inmigración".

Enmiendas a la ley de amnistía

El encuentro entre Santo sy Turull se producirá también en medio del debate en la comisión de Justicia sobre las enmiendas parciales a la ley de amnistía. El mensaje de Moncloa transmitido a sus socios es que para pactar cambios solo aceptarán retoques técnicos. Todo ello, siempre que tengan el consenso de todos los grupos para mantener los 178 votos con los que fue admitida a trámite.

Conscientes de la competición entre ERC y Junts por capitalizar la ley destacando su sello, como se demostró en las negociaciones de investidura, el PSOE quiere poner líneas rojas. Acotar la motivación de cualquier enmienda a redundar en su seguridad jurídica, sin introducir nuevos aspectos. Se opone así, por ejemplo, a que se anulen las resoluciones judiciales condenatorias o se incluya algún tipo de reparación en el caso de los líderes de organizaciones civiles.