El Parlamento gallego ha aprobado por unanimidad de los grupos una iniciativa del BNG con la que insta a la Xunta a demandar del Gobierno central "una posición de firmeza en la defensa de la pesca gallega de artes de fondo". Lo hace, según advierte, "ante la inminente presentación del plan de acción de la Unión Europea para conservar los recursos pesqueros y proteger los ecosistemas marinos". Para ello, la Cámara reclama la presentación de "observaciones y/o consideraciones a la norma durante su tramitación que traten de evitar la prohibición y/o limitación de las artes de fondo en las aguas comunitarias".

Pide asimismo trasladar "la exigencia" a la Unión Europea de que "cualquier medida que se adopte se base en estudios científicos rigurosos y actualizados sobre el estado de los recursos, atendiendo al impacto socioeconómico que podría causar y en diálogo con el sector". La proposición no de ley aprobada plantea además que el Ejecutivo central "articule las medidas de compensación económicas necesarias para paliar las consecuencias que ya está teniendo el cierre de 87 áreas de pesca en el sector pesquero gallego de artes de fondo".

También demanda a la Xunta "que programe y lleve a cabo un plan de actuaciones políticas de acuerdo con el sector pesquero y ante la Unión Europea y del Estado español para impedir que la futura puesta en marcha del plan de acción de la Unión Europea para conservar los recursos pesqueros y proteger los ecosistemas marinos afecte a la flota gallega de artes de fondo". Por último, le requiere que dé "cumplimiento inmediato" al acuerdo unánime que salió adelante en el pleno del Parlamento gallego el pasado 22 de noviembre.

"No caben más decisiones al azar"

En el debate de este martes, la diputada nacionalista Rosana Pérez ha advertido de que en este ámbito "ya no caben más decisiones al azar" y ha exigido que "cualquier decisión que se adopte se base en estudios científicos rigurosos". Así, ha instado a la Xunta a ser "ágil", siempre "de acuerdo con el sector", ante "lo que avecina", toda vez que "este plan de acción pinta mal".

El socialista Julio Torrado ha criticado que la Xunta "por ahora habló mucho pero no hizo nada". "Si fuera por la Xunta, el borrador iría para adelante, sin nada", ha incidido. "Necesitamos cambiar ese borrador, estamos en el momento de hacerlo", ha abundado. En este contexto, ha defendido la presentación de un recurso por parte del Gobierno central y el ejercicio de la negociación. Por eso, ha dicho, su grupo cree "que el Gobierno del Estado cumple en la medida que le corresponde", pero entiende que "hay que hacer fuerza" para que el sector pesquero esté "defendido".

La popular Teresa Egerique ha mostrado su rechazo a una política comunitaria "orientada en extremo al medio ambiente" que en su opinión responde a que "en Europa no entienden cómo funciona y la importancia del sector de la pesca en Galicia". "Creemos que están errados", ha subrayado, para a continuación abogar por "mantener la tensión para que no se olvide (Europa) que se sigue apoyando al sector". En esta línea, ha censurado la actitud del presidente del Gobierno Pedro Sánchez y de sus ministros Luis Planas y Teresa Ribera porque por ahora "no se manifestaron al respecto".