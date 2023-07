A tripulación do pesqueiro de Burela Nuevo San Juan foi rescatada na mañá deste sábado polo pesqueiro Nuevo Confurco tras producirse un incendio mentres faenaba no Gran Sol.

Segundo fontes consultadas por Europa Press, no pesqueiro galego había 15 tripulantes que foron rescatados en perfecto estado, polo que só hai que lamentar perdas materiais.

Así mesmo, Salvamento Marítimo confirmou que recibiu un aviso do Nuevo San Juan no seu centro de Fisterra por un incendio a bordo en zona SAR británica. Con esta información, Salvamento informou o seu homólogo no Reino Unido, que desviou a varios buques á zona.

Polo momento descoñécense as causas do incendio, que se esclarecerán unha vez que a tripulación chegue a terra. Nestes momentos, diríxense a un porto irlandés.