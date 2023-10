La reunión prevista entre los bomberos comarcales y los representantes de las Diputaciones Provinciales y la Xunta para este lunes 9 de octubre no se ha producido, pues no acudieron ninguno de los representantes de las administraciones.

Así lo denuncia en un comunicado el Comité de Folga de Bombeiros, una situación que definen como un "plantón" y un "claro punto de inflexión que marcará un antes e un despois".

En este sentido, explican que este desplante "pon en serio perigo o comezo dunha vía de negociación, e pon punto final ás repetidas mostras de desinterese e faltas de respecto que mostran as administracións cara aos traballadores do noso colectivo".

Como consecuencia de los continuos desentendidos, el Comité endurecerá las medidas sindicales.

Así, los representantes de los trabajadores que sí acudieron hoy al encuentro, acordaron un calendario de movilizaciones y medidas que serán difundidas tras la Asamblea de Traballadores de toda Galicia, convocada de urgencia para este miércoles a las 17:30 horas.

“A mensaxe que se nos traslada con esta falta de seriedade é clara: ás Administracións non lles preocupa a prestación do servizo de emerxencias que teñen obriga de ofrecer á cidadanía, nin queren resolver o problema que teñen co colectivo”, matiza Álvaro Negreira, miembro del Comité de Folga.

En la misma línea se pronuncia Honorino Raña, que explica que después de tres meses "o único que fixeron foi desatender as súas obrigas e mostrar desprezo, desinterese e un trato insultante cara a nosa profesión, as nosas familias e a cidadanía”.

Según cuentan en el comunicado, las administraciones trasladaron su decisión de no acudir a la reunión de manera extraoficial, durante la noche del domingo.