Aunque todavía no haya terminado la temporada de los puentes que se agrupan en el último trimestre del año, los gallegos que viven fuera de la comunidad ya planean sus viajes para las vacaciones de Navidad, Año Nuevo y Reyes. Para llegar, lo primero siempre es el transporte. Debido a la alta demanda, a medida que se acercan las fechas, los precios de los billetes de tren, avión y bus suben: “O los coges con antelación o puedes llegar a pagar más del doble de lo que te costaría un día normal”.

No es la primera vez que viajan y son conscientes de la situación. Este mes de octubre, Renfe habilitó la venta de los billetes a Galicia durante la última quincena de diciembre. A poco menos de dos meses para las fiestas, algunos duplican el precio que esa misma plaza podría tener en cualquier otro fin de semana del año. La compañía ferroviaria no facilita datos del volumen de ventas hasta el momento ni del total de plazas ofertadas, pero la frecuencia de los trenes y el precio del viaje se puede comprobar desde su página web.

Por ejemplo, para llegar desde Madrid hasta Santiago de Compostela antes de Nochebuena, los días 22 y 23, hay, respectivamente, nueve y siete trenes diarios. Su precio oscila entre los 84 y los 136 euros y, para el día 22, ya hay un convoy completo y tres más en los que ya no está disponible la modalidad de viaje básica y más barata. Para comprobar el aumento de los precios, un mes antes, entre el 22 y el 23 de noviembre, ese mismo trayecto se podría hacer por un precio que oscila entre los 32 y los 77 euros.

“Los billetes para Navidades siempre son caros. Aunque los cojas con mucha antelación, sabes que vas a pagar más que en cualquier otra fecha”, explica Paula Herrero. Vive en la capital desde hace cuatro años y admite que, esta vez, compró sus billetes incluso antes de saber qué día empezaba las vacaciones. Por el tren, que sale de Chamartín el 20 de diciembre, pagó 60 euros. Sin embargo, para volver cambiará al avión. “Justo después de Reyes era la opción más barata. Pagué 120 euros”, explica.

"Aunque los cojas con mucha antelación, sabes que vas a pagar más que en cualquier otra fecha”

En Navidades, los viajes en avión tienen, más o menos, las mismas frecuencias que el tren. Tanto el día 22 como el 23 hay ocho vuelos disponibles entre Madrid y Santiago, aunque los precios aumentan con respecto a la alternativa ferroviaria. El billete más barato cuesta 73 euros, pero el precio medio son 177 euros y el más caro casi alcanza los 300 euros. Aún así, los usuarios explican que, en los aviones, es más fácil encontrar billetes asequibles. “Por comodidad prefiero el tren, pero últimamente es imposible encontrar billetes”, indica Gema Díaz, residente en Madrid.

Lo mismo indica Pablo Villar, santiagués que vive en Barcelona. Desde las dos estaciones de la Ciudad Condal, para los días 22 y 23 de diciembre, el precio de los trenes va desde los 140 hasta los 216 euros. La frecuencia, además, es mucho menor. El día 22 hay cuatro líneas, una de ellas ya completa, y para el 23 hay tan sólo dos, con otra de ellas también llena. La alternativa de Villar es viajar hasta Madrid en AVE y, desde allí, coger otro con destino a la capital gallega. “Se vexo que é moi caro, mais de 200€ ida e volta, collería o rexional”, explica el joven. Desde Barcelona, el trayecto de este tren es de 14 horas. “Prefiro coller o tren antes que o avión porque é moito máis cómodo. Non perdes tempo indo ata o aeroporto, ás aforas da cidade, nin tes que facer tantas colas. Porén, se vou á casa por pouco tempo, unha semana, prefiro o avión ao tren rexional. Entre ida e volta, perdes 2 días de viaxe”, continúa.

"En rexional de Barcelona a Santiago entre ida e volta perdes dous días"

Iago Alcántara, vigués que reside en Valencia, admite haber comprado el viaje de ida hasta Galicia ya en el mes de septiembre. “Aproveitei porque xa sabía os días que tiña libres e, canto mais tardes, mais caro vai ser”, explica. Gastó 50 euros en el avión y eligió esta vía porque en septiembre todavía no habían salido a la venta los billetes de Renfe. “Penso que o avión é mais rápido, pero o tren mais cómodo. Para a volta, como non teño tanta présa por chegar, mirarei de coller o tren”, continúa.

El coche compartido, una alternativa más económica

“Para mí, la opción más cómoda es la del coche. No dependes de horarios, puedes arrancar cuando te apetezca”, comenta Ana Gómez. Residente en Madrid, siempre que vuelve a Galicia lo hace en su vehículo particular. Si ve un inconveniente, es el precio. “Entre la ida y la vuelta, en gasolina gasto más de 200 euros. A mayores, son unos 60 en peajes”, explica Gómez. Por eso, para abaratar costes, oferta las otras cuatro plazas de su coche como BlaBlaCar. “Suelo poner el viaje a 50 euros, lo que hace que nos cueste lo mismo a todos los que vamos en el coche”, explica.

Paula Herrero hizo el viaje de ida en BlaBlaCar una vez. Recuerda que fue el festivo del uno de novimebre, porque justo decidió volverse el día antes. “Me dieron el día libre y yo no contaba volver, no había cogido vuelos ni trenes. Cuando me puse a mirar los precios, descarté la opción. Antes de un puente, como no cojas los viajes con dos o tres semanas de antelación, los precios son insostenibles. Entonces, un amigo me dijo que él volvía en un coche compartido. Preguntó si todavía quedaba alguna plaza libre y volvimos los dos juntos hasta Santiago”, cuenta la joven.