Los 64.200 estudiantes gallegos, desde 5º de Primaria hasta 4º de la ESO que actualmente forman parte del proyecto del libro electrónico gratuito E-Dixgal verán reforzada su navegación segura por Internet a través de estos dispositivos. A día de hoy, son un total de 630 los colegios e institutos de la comunidad los que se encuentran adheridos de manera voluntaria a este programa.

En los centros educativos estos ordenadores, que se conectan a la red corporativa de la Xunta para acceder a Internet, no permiten a los menores acceder a contenidos inapropiados y, una vez en sus casas, los estudiantes pueden realizar todas las tareas sin la necesidad de estar conectados a una red wifi.

A pesar de esto, la Xunta ha decidido aumentar las precauciones ya existentes, puesto que, tal y como explicó este jueves el presidente del Ejecutivo gallego, Alfonso Rueda, en la rueda posterior al Consello en ocasiones “los menores se conectan a la red de internet doméstica sin supervisión de su familia”.

Así las cosas, a partir del próximo mes de enero Educación limitará los contenidos a los que pueden acceder los estudiantes que son parte de este programa, dado que instalará una nueva aplicación con el propósito de “dar mayor seguridad sobre el cuidado y bienestar digital de sus hijos”. Esta aplicación ya se ha testado “de manera satisfactoria” en algunos centros de la comunidad, lo que permitirá “filtrar la actividad de un equipo informático, evitando accesos no autorizados a sitios con información sensible y que no son adecuados para el alumnado”.

A estas nuevas medidas de prevención se sumará una guía de buenas prácticas para el uso de E-Dixgal, que se pondrá a disposición de la comunidad educativa. El presidente del Ejecutivo autonómico detalló que en ella se incluirán documentos e informes de referencia en identidad y competencia digital. Asimismo, contará con diferentes recursos tecnológicos y tradicionales de las aulas E-Dixgal y las posibilidades que ofrece la educación digital para nuevos enfoques metodológicos.