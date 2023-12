Con motivo del Día Mundial de las Montañas, la Coordinadora 'Eólica Así Non', conformada por más de 200 plataformas, colectivos y organizaciones gallegas, ha salido a las calles de seis localidades gallegas bajo el lema 'Defendemos las montañas contra los gobiernos y especuladores'.

En esta ocasión, el objetivo era destacar el papel que la sociedad civil organizada "ha jugado en los últimos tres años en defensa de las montañas y, en general, del territorio gallego frente al actual expolio eólico, después de ser traicionada y abandonada por los gobiernos del Estado y de la Xunta" que, añade, "se pusieron al servicio únicamente de los intereses del lobby energético".

Amil (Moraña), A Fonsagrada, Lugo, Val do Dubra, Vilar do Barrio y Ortigueira han sido las localidades que han acogido movilizaciones este fin de semana. En todas ellas se ha leído un manifiesto en el que se destacaron las funciones ecológicas y sociales que cumplen las montañas gallegas.

Así, 'Eólica Así Non', reclamó en esta jornada la consideración de las montañas como ecosistemas de "interés público superior", como "principales garantes de salud, seguridad y futuro del pueblo gallego", frente a "la invasión eólica y la energía especulativa".

Además, los manifestantes instaron a la Xunta y al Gobierno central a demostrar que gobiernan "para el interés general" y que buscan una transición ecológica "ordenada, justa, sostenible y al servicio del pueblo gallego".

Amil, la "más multitudinaria"

Según los organizadores, la concentración celebrada en Amil, en el municipio pontevedrés de Moraña, ha sido la "más multitudinaria". Allí, varios centenares de personas participaron en una manifestación en torno al santuario de Os Milagres al grito de "Non xirarán".

Los promotores de esta marcha han acusado al Gobierno Central y a la Xunta de haber "abandonado su función pública" para ponerse "al servicio del lobby energético". El manifiesto, leído por Begoña Rodríguez y Patricia Gamallo, de Amil Sen Eólicos, Maruxa Blanco del Colectivo do Vento de Campo Lameiro, y Rocío García, de Alarma na Terra de Montes, ha acusado a la Xunta de "prevaricar" por actuar "recortando la capacidad de intervención" de los afectados.

También ha criticado su "maniobra golpista" al declarar de "interés público superior" los proyectos tras reformar la ley para hacerlos "prevalecer sobre cualquier otra actividad en el territorio" para "esquivar las sentencias judiciales que paralizan y anulan" aquellos que, siendo "ilegales", han sido recurridos por la ciudadanía.

Precisamente, sobre el polígono eólico Acibal que se está construyendo en terrenos de los ayuntamientos de Moraña, Barro y Campo Lameiro, han denunciado que están siendo "testigos" de "cómo se transforma un monte en terreno industrial", destruyendo yacimientos de arte rupestre, el hábitat del ganado mostrenco y humedales arruinados por las obras de instalación de los aerogeneradores. "La Xunta y Augas de Galicia miran para otro lado" y el concello "se queda de brazos cruzados, incapaz de defender su territorio", han afirmado.

Además del monte Acibal, la Coordinadora también ha advertido sobre los efectos de los polígonos eólicos previstos en la Serra do Galiñeiro, da Groba, da Fracha, do Cando, do Candán, el Monte Peón, Monte do Pé, Montes Cádavo, Conla, Xiabre y O Castrove, entre otros. Por ello, en esta movilización que celebran por tercer año consecutivo han exigido la "conservación de los espacios naturales" con la actualización del catálogo de zonas húmedas, la ampliación de la Rede Natura y la catalogación de los recursos arqueológicos.

También han reclamado que se detenga la "discriminación del medio rural" y la paralización de los proyectos eólicos "por los principios de precaución y no regresión ambiental".

Estos actos reivindicativos concluyeron con el anuncio de las plataformas y organizaciones sociales de seguir movilizando a la sociedad gallega y recurriendo en los tribunales "los polígonos eólicos autorizados e ilegales" hasta frenar lo que consideran "un asalto sin precedentes al medio rural y al medio ambiente".