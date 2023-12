Galicia registra de media cinco bajas laborales al mes por menstruaciones dolorosas entre las mujeres de la comunidad que se encuentran en edad fértil. Desde el pasado mes de junio las mujeres con períodos incapacitantes tienen derecho a una baja laboral temporal a cargo del Estado, tras la reforma de la ley de Salud Sexual y Reproductiva.

La modificación de la regulación, impulsada por el Ministerio de Igualdad, suscitó críticas desde el propio Gobierno argumentando que provocaría un ‘aluvión’ de solicitudes de incapacidad temporal, e incluso, la vicepresidenta Calviño llegó a opinar que se trataba de una medida que “estigmatizaba a las mujeres”.

Los datos, no obstante, reflejan que esta posibilidad únicamente ha sido tomada en consideración en la comunidad gallega por un total de 26 mujeres trabajadoras en edad reproductiva y que padecen dismenorrea (dolor intenso uterino durante la menstruación). Aunque, en total, el número de procesos abiertos por el Sergas llegó a los 30, ya que algunas de las pacientes la solicitaron en más de una ocasión. La Organización Mundial de la Salud (OMS) establece la etapa reproductiva de la mujer entre los 15 a los 49 años de edad Un grupo de edad en el que en Galicia, según los últimos datos del censo de 2022, se encuentran 536.513 mujeres.

Mientras, en el conjunto de España, según las cifras aportadas por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el número de bajas laborales en los últimos seis meses no alcanza el millar.

La ginecóloga Helena Rodríguez, encargada de la consulta especializada en endometriosis del CHUS, considera que las mujeres que han solicitado la baja en Galicia en este periodo es “son moitas menos das que o necesitarían”. Cabe tener en cuenta que la dismenorrea secundaria, que es aquella que puede dar acceso a una baja temporal, es el dolor menstrual asociado a una patología subyacente como puede ser la endometriosis o el síndrome del ovario poliquístico. No obstante, “ás veces non conseguimos diagnosticar unha patoloxía detrás dunha dismenorrea incapacitante, o que non quere dicir que non exista, ao mellor pode diagnosticarse anos máis tarde. Entón, esas mulleres realmente pois quedan fóra da lei”, explica Rodríguez.

Por otra parte, no todas las mujeres que padecen alguna de estas enfermedades sufren ese dolor incapacitante durante la menstruación y existen tratamientos, como el hormonal en el caso de la endometriosis, que ofrecen buenos resultados. “Hai que poñer o foco en investigar, e en facer diagnósticos e tratar precozmente para mellorar a calidade de vida das pacientes e que non teñan a necesidade de ter que faltar ao traballo”, apunta la doctora del CHUS.

Respecto a las dudas generadas por la aprobación de la ley y un posible ‘aluvión’ de solicitudes, Rodríguez considera que “se alguén fai trampa terá que combatirse, pero non privando dun dereito a unha muller que realmente o necesita”. La experta explica que "se cun cólico nefrítico, que provoca unha dor equiparable, non vas a traballar e ninguén te pon en duda, aquí debería ser o mesmo, é unha cuestión de dignidade”. A su modo de ver, es necesario hacer mucha pedagogía, con el objetivo de que la sociedad se vuelva más sensible y muestre empatía.