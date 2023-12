El medicamento Ozempic, destinado al tratamiento de la diabetes tipo 2, escasea en las farmacias gallegas. Tanto es así que, según aseguran desde la red digital de boticas Luda Partners, hay oficinas que tienen hasta lista de espera de pacientes que necesitan el fármaco para mantener bajo control su glucosa en sangre.

La situación no es nueva. Desde el sector afirman que llevan notando la escasez del fármaco desde mediados del pasado verano. Lo mismo ocurre en otras comunidades autónomas, sobre todo desde que celebrities e influencers comezaron a publicitar los efectos del Ozempic para adelgazar, lo que disparó las ventas del fármaco en todo el mundo.

Desde el Colegio de Farmacéuticos de A Coruña confirman que también Galicia atraviesa una situación de desabastecimiento de Ozempic, que afecta a las tres presentaciones del fármaco: 0,25 mg., 0,5 mg. y 1 mg. “La distribución en Galicia se realiza de manera discontinua, ya que solo lo fabrica una empresa para toda Europa. De todas maneras, está suponiendo un inconveniente más que un problema grave”, indica el farmacéutico Ignacio Labella.

A su juicio, la principal causa del desabastecimiento es que el Ozempic se está prescribiendo demasiado: “La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios estipula que el Ozempic ha de ser recetado en exclusiva para los pacientes de diabetes tipo 2 y esto no se ha cumplido, ya que los médicos también lo han dispensado para tratar el sobrepeso. Aún así, la demanda no se ajusta a la actual oferta”, sostiene.

Sin embargo, desde la Federación Gallega de Asociaciones de Personas con Diabetes (Fegadi) se muestran más tajantes en cuanto a la desmesura de dispensas. “Lo que ha ocurrido es que médicos de cabecera, que no son endocrinos especialistas, han estado emitiendo recetas de Ozempic para gente que, simplemente, quería perder cuatro kilos de peso, algo para lo cual este medicamento no está prescrito”, señala el presidente de la FEGADI. José Manuel García insiste en el problema que supone el desabastecimiento del fármaco para los pacientes diabéticos: “Muchos tuvieron que ir de vuelta a la consulta para pedir otras pautas al no encontrar el medicamento en otras farmacias y, en muchas ocasiones, quedaron sin solución y tuvieron que interrumpir su tratamiento, algo muy pernicioso para su salud”.

Además, el presidente de Fegadi apunta que los fármacos sustitutivos de Ozempic también atraviesan una situación de escasez. “Tanto Trulicity como Bydureon, que no son tan eficaces a la hora de regular la glucosa, son muy difíciles de encontrar en las farmacias gallegas a día de hoy”, sostiene.

Con todo, García señala como principal causante de esta situación el desajuste entre la oferta y la demanda que existe con el Ozempic. “Nos hemos reunido en varias ocasiones con la empresa fabricante, Novo Nordisk, para pedir que aumenten la tirada del fármaco. Y, aunque han accedido, nos dicen que están al límite de la producción”, afirma. La buena noticia, avanza, es que la farmacéutica danesa tiene previsto abrir una nueva planta en España a finales de 2024 para poder fabricar más cantidad de Ozempic.