A ONG Mestura conmemora o seu vixésimo aniversario, dúas décadas de traballo pola inclusión social, a orientación, a información e o acompañamento de persoas migrantes na área metropolitana da Coruña, a Mancomunidade de Ordes e a Comarca de Betanzos. A inserción sociolaboral, a mediación intercultural e a sensibilización sobre o fenómeno migratorio e a igualdade de xénero son os piares desta organización, que se centra na capacitación de mulleres e mocidade, contribuíndo á xustiza social, sustentabilidade ambiental, respecto á diversidade e voluntariado.

Desde a súa creación en 2003, Mestura experimentou un crecemento constante no seu labor social, a pesar dos desafíos presentados pola Covid. A organización brinda cada ano atención regular a máis de 500 persoas de aproximadamente 30 países, principalmente de América Latina e África. Profesionais do equipo técnico teñen observado un cambio significativo nos perfís das persoas atendidas, que, por mor da pandemia, pasaron de enfrontar carencias puntuais a necesitar un acompañamento continuo. O aumento dos prezos por mor da inflación nos últimos anos dificultou o acceso á cobertura das súas necesidades básicas.

Prioridade en Saúde Mental

Nestes momentos, a saúde mental sitúase como unha das principais preocupacións da ONG. As familias recentemente chegadas á comunidade autónoma enfrontan o estrés desde a súa partida dos seus países de orixe, derivado da falta de recursos, o desprazamento, o proceso de adaptación ou a incerteza sobre o futuro inmediato. Por iso, a entidade incorpora a psicoloxía de maneira interdisciplinaria nas súas dinámicas de traballo, co obxectivo de abordar as necesidades psicoemocionais das persoas atendidas.

Despois de unirse este ano a EAPN Galicia e Plataforma Rede Conecta, a ONG Mestura inicia unha nova etapa poñendo en valor diversos proxectos de acollida e información, traballo social, orientación laboral, asesoramento xurídico, atención psicolóxica, apoio a familias e menores, e educación en valores. A programación especial para o 2024 presentarase proximamente e contribuirá ao diálogo sobre unha nova política migratoria, dando voz ás persoas migrantes como verdadeiras protagonistas e axentes do cambio.

Programas Activos

Entre os programas máis activos destacan "Paso a paso" e "Neneiras", abertos en 2015, que cobren as necesidades da poboación migrante en risco de exclusión e empoderan ás mulleres rurais en situación de vulnerabilidade. A ONG desenvolveu diversas actividades financiadas coa asignación tributaria do 0,7% do IRPF, como "Saimi", "A túa voz", "Pai" e "Pïx", así como os espazos "Aula de Babel", "Xoves Interculturais" e "Mestúrate", que contribúen ao benestar emocional, conexións lingüísticas, axudas económicas puntuais, mellora dos procesos de aprendizaxe e fomento da participación da comunidade.

Ao longo dos anos, máis de 350 voluntarios contribuíron a crear conciencia solidaria, e a ONG recibiu recoñecementos, como a Proposta 2018 de Entidade Exemplar de Boas Prácticas da Unión Europea e o Premio 2020 á Mellor Entidade de Acción Voluntaria da Xunta de Galicia. En moitos casos, aqueles que comezaron como voluntarios terminaron sendo contratados, xa que nos seus inicios Mestura estaba formada só por unha rede de voluntariado, migrantes de primeira e segunda xeración establecidos na comunidade achegando as súas habilidades profesionais.

Co obxectivo de avanzar, potenciar e adaptar o traballo á demanda, a organización profesionalizou a súa área de comunicación coa contratación de dúas persoas a través do Programa de Cooperación da Xunta de Galicia e o Goberno de España. As persoas migrantes interesadas en unirse á ONG Mestura poden solicitar unha cita previa chamando ao 981 66 18 40 ou ao 604 00 25 19, en horario de 9:00 a 14:30 horas, enviando unha mensaxe a info@ongmestura.es ou visitando a sede principal na Avenida de Vilaboa 158, Baixo Esquerda na Corveira (Culleredo).