La guerra se extiende por Oriente Próximo. Tras el ataque sorpresa por parte de Hamás con cohetes e incursiones que ya ha dejado más de 700 muertos en Israel, el Ejército israelí ha desplegado todas sus capacidades militares sobre la Franja de Gaza. Allí, un centenar de israelís están siendo retenidos como rehenes, como ha reconocido el Gobierno hebreo. "Tenemos ahora mismo treinta prisioneros que no van a regresar a casa a menos que haya un intercambio y sean liberados prisioneros palestinos", ha explicado Ziad al Nahala, secretario general de la Yihad Islámica. Los bombardeos israelís han matado a al menos 413 palestinos en el enclave. Más de 2.000 personas han resultado heridas después de los ataques aéreos sobre objetivos de las milicias palestinas y edificios residenciales. Familias enteras se han quedado sin hogar, mientras 20.000 gazatís se refugian en las escuelas de las Naciones Unidas.

En directo hace 21 min 23:06 Fuerzas especiales israelíes captura a un alto cargo de Hamás Efectivos de la fuerza de élite de la Armada Shayetet 13 han apresado al 'número dos' de la división sur de la fuerza naval de Hamás en Gaza, Mohamed Abú Ghali. "El sospechoso está retenido y en estos momentos está siendo interrogado por las autoridades pertinentes", han informado las Fuerzas Armadas israelíes en un comunicado recogido por la prensa hebrea. 22:22 Israel eleva a 102 los militares y policías muertos en la ofensiva de Hamás Las autoridades israelíes han confirmado un total de 102 militares y policías muertos durante la ofensiva que comenzó Hamás este pasado sábado, según el último balance. El Ejército israelí ha informado en las últimas horas de otros 13 militares fallecidos más que se suman a los 44 que confirmó previamente. En la nueva lista de fallecidos hay un general, dos comandantes, tres sargentos, un cabo y un teniente, según el comunicado oficial de las Fuerzas Armadas israelíes. 21:55 Recuperados más de 250 cadáveres del recinto del concierto atacado por milicianos de Hamás Más de 250 cadáveres han sido recuerados en el recinto en el que se celebraba un concierto de música electrónica trance cerca del kibutz Reim, en pleno desierto del Neguev, según el último balance. El Servicio de Identificación de Victimas de Desastres (ZAKA), una organización de voluntarios reconocida por el Gobierno israelí que está encargada de la retirada de cuerpos de los fallecidos, ha dado esta cifra en declaraciones a la prensa israelí. 21:37 Israel emite una "orden de emergencia" para que más civiles puedan armarse El ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben Gvir, emitió hoy una "orden de emergencia" a la División de Licencias de Armas de Fuego para facilitar que un mayor número posible de ciudadanos israelíes puedan armarse en plena guerra con Hamás. "Cualquier ciudadano que cumpla con los criterios para posesión de armas de fuego, sin antecedentes penales o médicos, podrá recibir aprobación para posesión de armas de fuego", indicó la oficina del ministro. 21:20 Aplazado el partido Israel-Suiza La UEFA ha decidido aplazar el partido Israel-Suiza, de la fase de clasificación para la Eurocopa 2024, ante el estallido de la guerra entre el país y las milicias palestinas de Gaza, que de momento ha causado más de mil muertos a ambos lados del conflicto. En un comunicado emitido esta noche por el organismo europeo, el encuentro entre israelíes y suizos, del grupo I, fijado para las 20.45 CET (18.45 GMT) del jueves 12 en el Bloomfield Stadium de Tel Aviv, ha quedado aplazado hasta nuevo aviso. 20:47 Terror en un festival de música en el sur de Israel 20:18 Suben a 413 los muertos palestinos en Gaza por ataques israelíes, entre ellos 78 menores Ya son 413 los muertos palestinos en Gaza por los ataques aéreos de Israel y los combates de milicias palestinas con fuerzas israelíes, entre los que hay 78 menores y 41 mujeres. A su vez, los heridos suben a 2.300 desde que ayer estalló una dura guerra por el ataque sorpresivo a Israel del grupo islamista Hamás. Según el Ministerio de Sanidad palestino, entre los heridos en el enclave hay también 213 niños y 140 mujeres, unas cifras que podrían aumentar mientras siguen los enfrentamientos y los bombardeos por parte de aviones de combate israelíes, lo que causó que al menos 20.000 personas hayan sido desplazados de sus viviendas para refugiarse a escuelas y la gente se siga protegiendo en casa. 20:07 Biden asegura a Netanyahu que la ayuda militar de EEUU "está ya de camino" El presidente estadounidense, Joe Biden, ha prometido este domingo al primer ministro israelí, Benjamin Nentayahu, que la ayuda militar adicional estadounidense "está ya de camino" y que llegará más ayuda "en los próximos días". "La ayuda adicional para las Fuerzas de Defensa de Israel está ya de camino hacia Israel y habrá más en los próximos días", ha trasladado Biden a Netanyahu, según un comunicado de la Casa Blanca. 19:43 Israel insta a los israelíes residentes en países de Oriente Próximo a regresar al país El Consejo de Seguridad Nacional de Israel ha emitido una alerta de viaje por la que emplaza a todos los israelíes que estén en países de Oriente Próximo a regresar en cuanto sea posible a Israel. "Debido a la guerra en curso Israel se teme que haya aún más motivos para perpetrar atentados terroristas contra los israelíes en el extranjero. Instamos a todos los israelíes a buscar sus destinos y evitar visitar cualquier país de Oriente Próximo", ha explicado. 19:26 La aviación israelí ataca con decenas de toneladas de bombas 120 objetivos en la Franja de Gaza Decenas de aviones de combate israelíes han bombardeado en las últimas horas con "decenas de toneladas de bombas" 120 objetivos en la zona de Beit Hanun, en el norte de la Franja de Gaza, según han confirmado las Fuerzas Armadas israelíes. "El barrio de Beit Hanun está siendo utilizado como nido terrorista por Hamás y desde allí se llevan a cabo muchas actividades contra Israel, también en el marco de los combates de los últimos días", ha explicado un portavoz militar citado por el diario 'Yedioth Aharonth'. "Este es un paso importante en la ola de ataques dentro del desarrollo de la campaña", ha añadido. 19:12 Turquía anuncia una ofensiva diplomática para parar la guerra El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, ha anunciado gestiones diplomáticas para intentar lograr el cese de la violencia en la Franja de Gaza. "Turquía está haciendo todo lo posible para parar el conflicto lo antes posible y reducir la tensión tras los últimos acontecimientos", ha afirmado Erdogan durante un acto de inauguración de una iglesia siriaca en Estambul. 19:11 Ascienden a más de 700 los muertos en Israel por el ataque de Hamás Los muertos en Israel por el ataque múltiple lanzado este sábado por sorpresa por el grupo islamista Hamás superan los 700, mientras avanza el segundo día de guerra con las milicias palestinas de Gaza. El Ministerio de Sanidad de Israel confirmó que además hay más de 2.243 heridos en los hospitales israelíes, 365 de ellos en estado grave. 18:59 Vueling fleta un vuelo Tel Aviv-Barcelona para recoger a pasajeros y tripulación por el conflicto Vueling ha fletado un vuelo desde Tel Aviv (Israel) hasta Barcelona para recoger este domingo a pasajeros y tripulación tras empezar el conflicto en Israel, y prevé que aterrice por la noche tras hacer escala en Roma (Italia). Tras cancelar los vuelos regulares entre ambas ciudades, ha enviado un vuelo sin pasajeros para llevar hasta Barcelona a su propia tripulación y a los viajeros que el sábado no pudieron volar y esperaban en el aeropuerto israelí. 18:30 Israel eleva a 57 los militares muertos en la ofensiva de Hamás, entre ellos varios oficiales El Ejército israelí ha informado de otros 13 militares fallecidos durante la ofensiva que comenzó Hamás este pasado sábado y que se suman a los 44 que confirmó previamente. En total son 97 los militares, policías y agentes israelíes muertos, según el último balance. En la nueva lista de fallecidos hay un general, dos comandantes, tres sargentos, un cabo y un teniente, según el comunicado oficial de las Fuerzas Armadas israelíes. 17:47 La UE inicia una ronda de contactos internacionales para cesar las hostilidades en Gaza El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, ha comenzado una ronda de contactos internacionales, empezando con el primer ministro palestino, Mohamed Shtayé, y el rey Abdalá II de Jordania, para lograr un cese inmediato de la guerra desatada este pasado sábado entre Hamás e Israel; llamadas que proseguirán esta tarde-noche con el presidente de Israel, Isaac Herzog y de Egipto, Abdelfatá al Sisi. En estas conversaciones, bajo la coordinación del alto representante de Exteriores de la UE, Josep Borrell, Michel ha recalcado que la UE "condena con firmeza la violencia terrorista" ejercida contra Israel pero ha llamado también a "una reducción y cese de las hostilidades con pleno respeto al derecho Internacional humanitario" y a la preservación de las vidas de los civiles, entre ellos los rehenes tomados por las milicias palestinas que deben ser liberados "inmediatamente". 17:31 La bandera de Israel ondea en la sede del Parlamento Europeo y de la Comisión Europea Las sedes del Parlamento Europeo y de la Comisión Europea en Bruselas ondearon este domingo la bandera de Israel como muestra de apoyo al país, tras los ataques que recibió el sábado por parte de milicias palestinas desde Gaza, lideradas por la organización islamista Hamás. La Comisión Europea colgó la bandera israelí en uno de los mástiles que hay frente a su sede y, según publicó el Ejecutivo comunitario en redes sociales, durante esta pasada noche y madrugada también proyectó una imagen con una gran bandera hebrea en la fachada del edificio de la Comisión. 17:02 Israel confirma al menos 100 personas secuestradas durante la ofensiva de Hamás El Gobierno israelí ha confirmado que ahora mismo las milicias palestinas han secuestrado al menos a un centenar de personas desde el comienzo de la ofensiva sin precedentes iniciada este pasado sábado desde la Franja de Gaza, según un comunicado del Ejecutivo hebreo publicado en su página de Facebook. "Los números siguen aumentando y nuestra tristeza con ellos. Nuestras oraciones están con todas las familias de los secuestrados, asesinados o heridos por Hamás", ha hecho saber la oficina de Prensa del Gobierno israelí en su comunicado, acompañado del balance actual de más de 600 muertos y más de 2.000 heridos desde el comienzo de los ataques palestinos. Ver más

A su vez, la milicia libanesa de Hizbulá se ha sumado al conflicto abierto entre Hamás e Israel con una serie de ataques contra posiciones israelíes en la zona fronteriza de las granjas de Shebaa. Mientras, siguen los enfrentamientos entre milicias del movimiento palestino y los militares israelíes en al menos siete puntos del sur de Israel tras la primera noche de la guerra que comenzó este sábado. Esta escalada no tiene precedentes y, por eso, gran parte de la sociedad israelí sigue conmocionada.

Las fuerzas de seguridad han confirmado casi un centenar de fallecidos entre sus filas durante el primer día de enfrentamientos: 34 policías, 57 militares y cinco agentes del Shin Bet. Uno de los puntos más candentes ha sido la comisaría de policía de Sderot, al sur del Estado hebreo, donde un grupo de milicianos palestinos se ha hecho con su control. En acciones "heroicas" por parte del Ejército israelí, han matado a todos los atacantes, aunque no han confirmado el número de bajas entre los policías. Al menos 400 militantes palestinos han sido asesinados y ha arrestado a docenas de prisioneros, según ha informado el portavoz del Ejército, Daniel Hagari. Además, también ha declarado que los soldados evacuarán a todos los residentes de las ciudades fronterizas con Gaza en un plazo máximo de 24 horas, entre súplicas de ayuda de la población que lleva desde el sábado escondida en refugios o atrincherada en sus domicilios.

Durante la intensa noche del sábado, el primer ministro israelí, Binyamín Netanyahu, pidió a los residentes de Gaza que "salieran ahora" para evitar caer víctimas colaterales de la ofensiva que, en teoría, se centraba sobre objetivos de Hamás y la Yihad Islámica. Pero la ciudadanía de Gaza, condenada a estas escaladas de violencia continuas, se preguntaba cómo poder salir tras 17 años de bloqueo israelí. Además, las autoridades israelís declararon que dejarán de suministrar electricidad, combustible y bienes, prometiendo represalias sin precedentes. Mientras, fuera de Israel, su ciudadanía intenta aprovechar los espacios de tiempo sin lanzamiento de cohetes para intentar volver a casa. "La mayoría de la gente creería que lo que queremos es estar lejos de la guerra, pero lo que realmente necesitamos es estar en casa junto a nuestros seres queridos", ha declarado la israelí Nitzan Zror que, junto a su pareja, se han pasado horas atrapados en aeropuertos extranjeros intentando alcanzar su casa en Tel Aviv.

Cada mensaje nuevo les quita el aliento. Tal vez pueda ser esa puerta abierta para, por fin, poder embarcar hacia casa, o nuevos vídeos mostrando el terror al que sus conciudadanos están siendo sometidos, o, aún peor, la confirmación de que el silencio de las últimas horas ya es permanente. En la lista de fallecidos publicada por el gobierno, hay amigos y conocidos. "Algunos de ellos fueron mis compañeros durante mi servicio en el Ejército", cuenta Zror a este diario. "Estuve cuatro años sirviendo cerca de la frontera con Gaza pero una guerra como esta no la he visto nunca", añade. Su novio aparta la mirada. Con las pieles aún tostadas por sus vacaciones en Sudáfrica, nunca habrían podido imaginar un retorno a un Israel sin alguna de su gente. "Esto no terminará en dos días", lamenta Zror.

Región en alerta

El vaticinio de una guerra sostenida en el tiempo es avivado por la participación de nuevos actores en ella. Sin poder evitarlo, la guerra en Gaza se ha extendido al Líbano con el ataque lanzado desde allí por las milicias de Hizbulá contra posiciones israelíes en las granjas de Shebaa. Los combatienes libaneses han lanzado una serie de dispartos de mortero efectuados como gesto en "solidaridad con la victoriosa resistencia palestina y el heroico pueblo palestino". Su ataque ha formado parte del "camino a la liberación de la tierra libanesa ocupada", de acuerdo al comunicado de la milicia recogido por el diario libanés L'Orient-le Jour. En respuesta, el Ejército israelí ha anunciado poco después que ha efectuado un ataque con aviones no tripulados contra la "infraestructura de Hezbolá" en la zona.

Además, la tensión también ha llegado a Egipto, donde un policía ha matado a dos israelís y un egipcio en un sitio turístico en Alejandria. Durante los episodios de violencia, suele crecer el sentimiento antiisraelí en el país de los faraones. El Consejo de Seguridad Nacional de Israel está pidiendo a los ciudadanos que se abstengan de visitar países de Oriente Medio, instando a quienes ya están allí a retornar de inmediato. A su vez, Israel ha pedido a Egipto, principal mediador entre Palestina y el Estado hebreo, que interceda y ayude para negociar la liberación de los israelíes secuestrados como una de las condiciones para frenar el conflicto entre ambas partes. Las autoridades egipcias continúan sus contactos desde anoche con las partes israelí y palestina, además de con los mediadores en Washington, Amán, Abu Dabi y Riad, para detener la actual escalada, volver a la mesa de negociaciones y escuchar las condiciones de ambos bandos.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, le ha dicho a Netanyahu que la ayuda adicional de Estados Unidos al Ejército israelí “está ahora en camino a Israel y habrá más en los próximos días", según un comunicado de la Casa Blanca sobre la segunda llamada entre los dos líderes en tan muchos dias. Durante los ataques de Hamás, han muerto o siguen desaparecidos ciudadanos estadounidenses, nepalís, británicos, alemanes, franceses y ucranianos. En Gaza, el ejército israelí ha bombardeado con drones el domicilio del jefe de inteligencia y de altos cargos de la organización, además de diez infraestructuras operativas, dos sucursales bancarias y un almacén de armas. Las tropas israelíes han recuperado el control de 29 lugares dentro de Israel que fueron tomados el sábado por Hamás, pero siguen los combates contra milicianos de este grupo todavía en varios puntos.