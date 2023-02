Investigadores do Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago de Compostela (IDIS) veñen de acadar case dous millóns de euros de financiación para desenvolver dous proxectos de investigación en medicina personalizada no ámbito da cardioloxía. Ambos buscan ferramentas útiles que se poidan empregar directamente nas consultas cos doentes, queren atopar marcadores predictivos, un centrado nos riscos cardiovasculares de determinados tratamentos oncolóxicos e o segundo estudo pretende achegar información que mellore o diagnóstico e tratamento da Fibrilación Auricular.

Baixo o título Predición de risco de cardiotoxicidade nas unidades de cardio-oncoloxía. Valor da xenética e diferentes biomarcadores. O rexistro CARDIOTOX, (CARDIOTOX-PMP) (PMP22/00098), os investigadores responsables son José Ramón González Juanatey e María Brión, e acadaron un financiamento de 959.970,00 € do Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) con fondos Next Generation EU para desenvolvelo ao longo dos vindeiros tres anos.

O principal obxectivo é predicir o risco de desenvolvemento de cardiotoxicidade inducida por antitumorais permitindo a toma de decisións clínicas e preventivas para reducir a súa incidencia, así como minimizar ou evitar os resultados cardiovasculares adversos asociados.

Como subliña o doutor Juanatey, xefe do servizo de Cardioloxía do CHUS, “a pesar do gran éxito obtido os últimos anos no tratamento do cancro, os efectos secundarios cardio-tóxicos persistentes das terapias antitumorais seguen supoñendo unha causa importante de morbimortalidade nos sobreviventes do cancro”.