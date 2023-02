Acogerse a los 19,6 millones de euros que ofrece el Gobierno central para el pago de facturas pendientes a proveedores supondría un grave perjuicio a las arcas municipales, puesto que se trataría de un préstamo que la administración local debería devolver a medio plazo a la central con una serie de intereses, lo que condicionaría las cuentas municipales, tal y como explica la concelaja delegada de Facenda.

“Non nos imos acoller ao procedemento excepcional posto en marcha polo Goberno central para o pago a proveedores por varias razóns. A primeira, e máis importante, porque sería perxudical para Santiago, xa que obrigaría a facer un plan de axuste coa implicación directa de redución de gasto e, en consecuencia, e investimentos, tan necesarios para a nosa cidade”, sostiene Marta Abal, antes de insistir en que la demora del Concello en el pago a proveedores no se trata de una cuestión de solvencia sino de gestión administrativa. “ Temos liquidez”, remarcó la edila.

La responsable de las arcas municipales incide en que “estamos adoptando medidas que permitirán axilizar o pago a proveedores”. Sostiene que “hai que ter en conta que este goberno herdou unha xestión municipal obsoleta e sen adaptar en absoluto as novas normas de fiscalización (xa en vigor cando comezamos o mandato) derivadas da nova lei de contratos de 2018”.

Explica que actualmente se están implantando en la Casa Consistorial “as medidas para adaptar, precisamente, a xestión aos novos requerimentos de fiscalización”. Así, destaca entre las medidas más importantes que se están desarrollando en el marco del Plan de Contratación “a regularización de prestacións, a resolución doutros importantes problemas de xestión vinculados esencialmente á facturación de determinados servizos, esenciais para a nosa cidade, ou a implantación dun sistema 100 % automatizado para a xestión das facturas, como é Firmadoc”.

Con esta nueva herramienta, apunta Abal, se resuelve “unha asignatura pendente, que tiña que ter resolto o PP, antes de aprobar a descentralización no ano 2015 que deixou ao Concello con 51 centros xestores”. La aplicación electrónica permitirá no solo centralizar la gestión, sino también conocer con un simple click en el ordenador el estado de cada factura, una información que facilitará y agilizará la tramitación del pago, pero que también estará al alcance de los proveedores, de manera que conozcan el estado del pago.

En cuanto a los 19,6 millones de euros que el Gobierno de España puso a disposición del Ejecutivo local para el pago de facturas, Abal quiere incidir en que se trata de una disposición no obligatoria, es decir, que en está mano de la administración local acogerse a ella o no. En este caso justifica que no es necesario recurrir a ese préstamo para saldar las deudas con proveedores. Indica que este tipo de préstamos se empiezan a amortizar con un periodo de carencia de cuatro años, durante los cuales ya se pagan intereses, pero no se amortiza deuda. En caso de aceptarlo habría que ajustarse a una devolución con un plan de pagos anual y lineal que comenzaría en marzo de 2028 y finalizaría en 2035.

En cuanto al tipo de interés que se aplicaría, sería de difícil cálculo a día de hoy. Tal y como se recoge en el acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos de 6 de febrero de 2023, a los préstamos que se formalicen este año con cargo al Fondo de Financiación a Entidades Locales, “se les aplicará un mismo tipo de interés fijo equivalente al rendimiento medio de la Deuda Pública del Estado a plazo equivalente, calculado siete días antes de la fecha de firma del primer contrato con cargo al Fondo de Financiación a EELL como el promedio de las referencias TARGET-2 obtenidas los tres días hábiles anteriores a dicha fecha de cálculo”, tal y como recoge el documento.