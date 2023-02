Un aparcamiento en superficie gratuito, con capacidad para unos 400 vehículos, ubicado en el propio hospital Clínico, con todas las comunidades para los usuarios y que acabaría de manera definitiva con el problema de aparcamiento. Esa es la gran apuesta del candidato del PP a la Alcaldía de Santiago. Borja Verea dice que, de hacerse con el bastón de mando, no continuará con la iniciativa del actual alcalde, Xosé Sánchez Bugallo, y descarta la propuesta de construir el parquin del Clínico en la parcela que el gobierno local de Santiago acaba de poner a disposición de la Xunta.

El popular sostiene que este problema tiene que resolverse de una manera “rigurosa y coherente, y no con las prisas del que lleva cuatro años sin hacer los deberes”. Verea apuesta por un aparcamiento en superficie en la zona del helipuerto, que supondría “no alejar del hospital a los usuarios”. Para el alcaldable la parcela que se está proponiendo ahora por parte del gobierno socialista “es una patada para arriba, sin pararse a pensar si esa es la mejor ubicación”. “Todos tenemos claro que es necesario un nuevo aparcamiento para nuestro hospital, sin fisuras, pero debemos hacer las cosas con rigor”, destacó Verea. Sostiene que “un aparcamiento con un desnivel de más de un 15 % hacia el acceso al hospital no es lo más adecuado teniendo en cuenta el perfil de usuarios que acceden a este tipo de instalaciones”.

Destaca que las ventajas de su propuesta “son evidentes” al ser un espacio que “permitiría a los enfermos y personas mayores aparcar en el propio hospital y no tener que desplazarse cientos de metros y con una pendiente tan acentuada”. “Imaginemos a las personas con movilidad reducida y con malas condiciones climatológicas teniendo que sortear varias rampas y cuestas a lo largo de cientos de metros, que es lo que está proponiendo el gobierno socialista”, dijo, para luego anadir que “nosotros buscamos lo mejor para los vecinos, por eso no apoyaremos una propuesta improvisada”.

FINANCIADO POR TRES ADMINISTRACIONES.

Además de pensar en la comodidad y accesibilidad para los usuarios del hospital con este nuevo aparcamiento gratuito, el plan del PP de Santiago supondría “una reordenación del espacio con 200 plazas más de aparcamiento y humanización de todo el entorno, donde las zonas verdes y el espacio para los peatones recuperarían el protagonismo”. El proyecto sería financiado, apunta el PP, por la Xunta, la Deputación y el Concello.

“Últimamente el alcalde socialista nos tiene acostumbrados a cambios repentinos de criterio que tienen más que ver con intereses electoralistas que con los de los vecinos, como pudimos ver ya con las VUTs”, manifestó Verea, para luego añadir que el ejecutivo de Bugallo está “instalado en el conflicto en un asunto que tuvo cuatro años para resolver y que a tres meses de las elecciones quiere rentabilizar, y qué mejor manera de hacerlo que creando conflictos donde no debería haberlos”. También lamentó que Sánchez Bugallo “no se plantee ningún tipo de medida inmediata mientras no llegue el aparcamiento definitivo”. En este sentido, indicó que se trata de “una señal más de que está asentado en la improvisación”.

Con esto, anunció que, si consigue la gran mayoría necesaria para gobernar a partir de mayo, pondrá en marcha tres medidas inmediatas para mejorar la situación de los usuarios del Clínico en cuanto a aparcamiento: se compromete a asumir el control de tráfico dentro del recinto hospitalario, negociar una bajada de tarifas, “fijadas cuando gobernaba el actual alcalde y las más caras de toda Galicia”, con la concesionaria del aparcamiento actual; y acondicionar parcelas provisionales como “aparcamientos blandos”.