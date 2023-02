O deterioro dos Servizos Públicos

A Plataforma de Pensionistas de Compostela manifesta a súa profunda preocupación polo paulatino deterioro dos Servizos Públicos que, xunto co Sistema Público de Pensións, constitúen o garante da vida digna das persoas maiores: Servizo de Axuda no Fogar (SAF), Residencias, Atención á Dependencia, Sanidade (especialmente a Atención Primaria, base fundamental do sistema), etc. Todos, servizos que representan dereitos fundamentais recoñecidos: na Declaración Universal de Dereitos Humanos, na propia Constitución do Estado, no Estatuto de Autonomía... Mais, vulnerados na práctica cando se poñen en mans de intereses privados e pasan a ser negocio.

Neste contexto, expresamos a nosa alarma polas deficiencias na dotación, condicións laborais e organización do Servizo de Axuda no Fogar (SAF), denunciadas polo Comité de Empresa. Trátase dun servizo para o que, a propia normativa autonómica e municipal establece unha asignación de persoal por número de persoas usuarias, que obviamente non pode cubrir as necesidades dunha sociedade cada vez máis envellecida e empobrecida, con máis exclusión social. Unha realidade en grande medida oculta, como demostrou a pandemia aflorando un drama que provocou incrementos exponenciais nos orzamentos de Acción Social mais non tivo unha resposta estrutural.

Tampouco nos tranquiliza que o Servizo estea contratado a unha empresa pertencente a un grupo que conta cun historial prolongado de denuncias, responsable da maioría das situacións dantescas que se produciron nas residencias coa pandemia.

En consecuencia, instamos ao Concello de Compostela a cumprir coa súa responsabilidade esixindo a resolución favorable do conflito que manteñen traballadores e traballadoras coa empresa concesionaria SERVISAR e a que, de cara ao futuro, xestione a municipalización do servizo.

Plataforma de Pensionistas de Compostela