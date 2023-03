Hosteleros y comerciantes apoyan el casino, pero Raigame está en contra

La noticia sobre la apertura de un casino en el Hotel Araguaney de Santiago ha generado diferencias en la capital gallega. Al posicionamiento en contra del alcalde compostelano, Xosé Sánchez Bugallo, se han sumado en las últimas horas los vecinos del Ensanche, en concreto, la Asociación Raigame, que ha manifestado públicamente que no es partidaria de la iniciativa. Su presidente, Xosé Manuel Durán, señaló ayer en conversación con EL CORREO que ya hizo llegar al pazo de Raxoi el rechazo de la entidad al salón de juegos que, previsiblemente, se abrirá en los bajos del establecimiento hotelero de cinco estrellas, promovido por el Grupo Comar. Todo ello, mientras hosteleros y comerciantes se muestran a favor del negocio.

“É unha idea que nos preocupa, sobre todo despois dos últimos acontecementos vividos no Ensanche”, manifestó Durán, en referencia a los problemas de convivencia relacionados con la movida nocturna. Además, indicó que este tipo de establecimientos “fomentan a ludopatía”.

En este sentido, recordó que ya existen varios locales de juegos de azar y apuestas en la zona nueva, un tipo de negocio que desde la entidad consideran peligroso, por el hecho de que podría acercar a los más jóvenes a la ludopatía. “Hai varios centros educativos preto, en concreto o Rosalía de Castro e o Cluny, e esta é unha zona habitual de paso dos rapaces”, indicó Durán, antes de manifestar su preocupación por los problemas de adicción a juegos y apuestas que sufren muchos chavales y que en ocasiones provocan graves problemas familiares o de deudas.

De ahí que Raigame ya se haya puesto en contacto con el Concello para denunciar la apertura del nuevo casino en el edificio del Hotel Araguaney. Comparte la postura del alcalde, que hace unos días declaró que “si dependiese de nosotros no sería favorable”, para luego confirmar, como adelantó este diario en exclusiva, que consta como presentada una solicitud de autorización y funcionamiento por parte del Grupo Comar, pero “aún no fue resuelta, ya que no se ha comprobado toda la documentación aportada”.

Frente a la postura del Gobierno local y Raigame está la de los comerciantes y hosteleros, que no censurarán la apertura del establecimiento siempre y cuando cumpla con la normativa vigente. “Es otro negocio más que no tenemos porqué cuestionar si cuenta con la correspondiente licencia de actividad”, indicó José María Fernández, presidente de la Fundación Santiago Centro, al tiempo que remarcó que “si está autorizado, no tenemos nada que decir”. El hecho de que sea un casino no imprimiría mayor relevancia o gravedad, ya que, “por esa regla de tres también tendrían que cerrar los bares, porque fomentan el alcoholismo; o los estancos, porque hacen lo mismo con el tabaquismo. Si está autorizado no hay nada que objetar”.

En esta línea también se manifestó el presidente de la Asociación Comercio Punto Compostela. José Antonio Seijas va más allá y manifiesta su apoyo a la iniciativa. “No creo que sea malo para el comercio”, declaró, antes de apuntar que “es muy probable que atraiga gente de fuera que pueda dejar dinero en Santiago”. Seijas añadió, además, que la experiencia en otros lugares de Galicia “no es negativa”: “Hay casino en A Coruña y A Toxa y no vemos que generen un mal ambiente o un clima de falta de seguridad en su entorno”, argumentó, para luego recordar que “en la misma zona del Hotel Araguaney ya hay varios locales de apuestas y juegos de azar y no hemos visto una oposición hasta ahora”. Seijas no ve el casino como un problema, sino como una oportunidad para captar nuevos visitantes. En este sentido, recordó que “muchos gallegos van a propósito a Portugal por sus casinos”. Cree que aquí también se puede producir un efecto similar.

Los hosteleros, por su parte, comparten la postura de los comerciantes. Thor Rodríguez, presidente de la Asociación de Hostelería Compostela, señaló que “no podemos reprobar la apertura de un negocio si es legal y cumple todos los requisitos”. Y añadió que “moralmente no debemos entrar a decir quién debe o no entrar a jugar en el juego económico”. En este sentido, manifestó su “total apoyo” a cualquier empresa o emprendedor que “quiera fomentar una actividad económica reglada”.

Cabe recordar que el salón, que se encuentra ya en proceso de remodelación para acoger el primer casino de la capital gallega, cuenta con un espacio aproximado de setecientos metros cuadrados y se adapta a la nueva Ley de Espectáculos.