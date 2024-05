‘Obra maestra’, de Juan Tallón, conquista el Premio Novela Europea Casino de Santiago

Obra maestra, del escritor ourensano Juan Tallón, ha ganado el XVII Premio Novela Europea Casino de Santiago al recibir el 48,15% de los votos entre las obras finalistas. En concreto, el libro de Tallón, colaborador de Prensa Ibérica, grupo editorial de este diario, se impuso, en la decimoséptima edición del certamen, a La postal, de Anne Berest, que recibió el 25% de los votos; La ciudad de los vivos, de Nicola Lagioia (11%); Os seres queridos, de la compostelana Berta Dávila (10%); y Empezamos por el final, de Chris Whitaker (4%).

Este martes, en la apertura del acto en el que se dio a conocer el fallo del jurado, integrado por personas de diversos sectores sociales, y el resultado del voto del público (cuyo peso en la elección final es del 50%), el presidente de la Asociación Cultural Casino de Santiago y exdirector del IES Rosalía de Castro, Ubaldo Rueda, recordó que este premio busca fomentar la lectura de las mejores novelas europeas del año, así como promover la concordia y el diálogo entre países y ciudades del Viejo Continente. “Hoxe está máis de actualidade que nunca a reflexión de Jean Monnet, un dos chamados Sabios ou pais de Europa, que ao remate da súa vida afirmaba que se se empezara de novo a construír unha Europa ilusionante el pediría apostar pola cultura. Insistía el que a economía, contrariamente ao que se pensa a miúdo, non fomenta as relacións entre países e cidades; é máis a cultura a que anuda e crea lazos e relacións”, afirmó Rueda, quien incidió, asimismo, en que a través de este premio se busca “proxectar as mellores obras do ano en Europa, ademais de facer cidade e apostar pola cultura”.

Además, destacó el incremento de la participación ciudadana en esta edición, que casi se ha duplicado, con un total de 755 votos, frente a los 404 contabilizados en la edición anterior, y subrayó un “un salto moi importante na proxección do premio grazas a colaboración das librerías de El Corte Inglés e a extensión da convocatoria de votacións a outras cidades galegas, de diversos puntos do Estado e tamén do estranxeiro, contando con capitais como Moscova e París, Santa Comba Dão, en Portugal, ou a cidade principal da baixa Baviera, Landshut”.

En el acto celebrado ayer en el Casino también participaron, entre otros, Valentín García, secretario xeral de Política Lingüística; Fuencisla Cid, directora de Comunicación y Relaciones Institucionales de El Corte Inglés en Galicia y Asturias; Guadalupe Rodríguez, directora del CSC Coralia e Maruxa y responsable de los Clubs de lectura de los CSC del Concello de Santiago; Jesús Torres, director de la Biblioteca Ánxel Casal; Loli Sans, responsable del Comité de selección de las novelas finalistas; Carmen Díaz, representante de Comercio Punto Compostela; y Maribel Martín, vicepresidenta de la Asociación Cultural Casino de Santiago, que comunicó el nombre de la obra ganadora.

“Un dos aspectos máis importantes deste premio é que todos os que participamos na súa organización somos unha familia”, indicó el secretario xeral de Política Linguística, Valentín García, quien puso en valor el nivel de un escritor gallego como Juan Tallón, “un dos autores máis emerxentes a nivel nacional e internacional”, subrayó.