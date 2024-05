Sanmartín insistirá en su reunión con Rueda en que suba la aportación por la capitalidad

La alcaldesa Goretti Sanmartín no se rinde en su empeño de conseguir que Santiago sea mejor compensada por los gastos que le acarrea ser capital de Galicia. La ciudad recibe desde hace años 2,39 millones de euros y la cifra ha vuelto a ser congelada, pese a que en octubre del año pasado en su primer encuentro institucional con el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, se acordó estudiar una actualización. “En la próxima reunión con el presidente de la Xunta, que ya tenemos solicitada, volveremos a tratar este tema para incrementar la cantidad del Estatuto de Capitalidade”, explica en declaraciones a EL CORREO GALLEGO la regidora. Todavía no se ha fijado una fecha para el encuentro.

Sanmartín recuerda que en octubre la Xunta les trasladó que iba a convocar el Consello de Capitalidad —un órgano en el que están presentes ambas administraciones— “antes de acabar 2023, para hacer un estudio de cara a la actualización de la cantidad a consignar y para incluir el resultado en los presupuestos de 2025, recogiendo la diferencia con respecto a 2024”. Sin embargo, por el momento este órgano no ha empezado con los trabajos. Ya en el año 2004 un estudio de dos profesores de la Universidade de Santiago calculaba que el Ayuntamiento debería recibir 5,5 millones para poder cubrir el sobrecoste que tienen que asumir las arcas municipales por cuestiones como atraer a ciudadanos que no están censados en la ciudad o por no cobrar impuestos por el uso de terrenos por parte de la Administración autonómica. En este mandato, Raxoi encargó una actualización del informe que incrementó esa cantidad hasta los 8,6 millones de euros anuales.

"Deslealtad"

Sin embargo, el documento no fue bien recibido por la Xunta. El conselleiro de presidencia, Diego Calvo, acusó al Gobierno de Goretti Sanmartín de “deslealtad” y advirtió que la Xunta no trabaja “a golpes de efecto”, ni “ocurrencias”. Calvo aseveró que la cantidad que debería recibir Santiago debe de calcularse dentro del Consello de Capitalidade.

Una aportación "insufiente y desfasada"

Los socialistas de Santiago censuraron ayer también la congelación de las partidas para la capitalidad. Es una aportación “insuficiente y desfasada” después de más de una década congelada, subraya el secretario xeral del PSOE local, Aitor Bouza. “No podemos permitir que la Xunta de Galicia del señor Rueda vuelva a bloquear un presupuesto tan importante para nuestra ciudad”, denuncia.

Aitor Bouza lamenta el “uso partidario” que el PP hace de la administración autonómica. “Esto es un agravio absoluto para nuestra ciudad, pero sobre todo, para los intereses de las vecinas y vecinos de Santiago”, indica.

El secretario xeral del PSOE compostelano recuerda que la reclamación para actualizar las partidas de la capitalidad es una demanda que ya realizó su partido cuando gobernaba en el Pazo de Raxoi. Bouza considera que la falta de fondos impide al Ayuntamiento tener recursos suficientes para poder prestar servicios. Los 2,39 millones actuales, prosigue, son “insuficientes” para asumir los gastos de ser la capital gallega y, como tal, ser la sede de las principales administraciones públicas, algo que se traduce en gastos importantes en materia de seguridad o limpieza, por ejemplo.

Arremete contra Verea

Bouza arremete también contra el PP de Santiago, a quien acusa de estar alienado con los “intereses caducos del señor Rueda”. Recuerda que el Grupo Parlamentario Socialista llevó en varias ocasiones al Pazo do Hórreo esta cuestión en la presentación de enmiendas a los presupuestos de la Xunta, “y todas las veces tuvimos en contra el voto del señor Verea”.

“El Partido Popular de Compostela no puede quedar al margen de los intereses de los ciudadanos de nuestra ciudad”, recalca Bouza, que se pregunta si el líder de los populares “no piensa decir nada para defender que Santiago merece más y merece tener una cuantía para afrontar todos estos gastos acorde a los costes reales”.

Los socialistas instan también al gobierno municipal a “ponerse las pilas” y sacar adelante los proyectos importantes de la ciudad, sobre todo “los que tienen que ver con las negociaciones de la Xunta”.