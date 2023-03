La cita para abordar los problemas de aparcamiento en el entorno del Hospital Clínico estaba comprometida desde octubre, pero hasta ayer no se produjo. El alcalde de Santiago, Xosé Sánchez Bugallo, se reunió finalmente con la conselleira de Infraestruturas, Ethel Vázquez, en un encuentro que duró aproximadamente hora y media. Pero la solución definitiva aún tardará en llegar. Y lo hará después de las municipales de mayo. Hasta el mes de julio no estará listo el estudio de movilidad que redactará la administración autonómica. A partir de sus conclusiones se decidirá si se construye y dónde un nuevo parquin que ayude a solventar el caos circulatorio.

Aunque antes de la cita, el alcalde había manifestado su escepticismo sobre la posibilidad de encontrar una solución, tras el encuentro el regidor valoró la “actitud positiva y constructiva” por parte de la Xunta. Además de la titular de Infraestructuras a la reunión se sumaron también diferentes cargos de la Consellería de Sanidade, como la gerente del Área Sanitaria, Eloína Núñez. Bugallo les trasladó el plan del Ayuntamiento, que pasa por ceder una parcela, valorada en cuatro millones de euros, para que la Xunta construya en ella un aparcamiento, que sería de pago y podría albergar unas 480 nuevas plazas. La nueva infraestructura costaría unos seis millones de euros, que Raxoi espera que pague la Xunta. Pero según comentó el regidor a la salida del encuentro, también se habló de la propuesta realizada por el candidato popular a la alcaldía, Borja Verea. La semana pasada prometió un aparcamiento en superficie, en la zona donde se ubica el helipuerto, que pasará a los tejados con la ampliación del hospital. Verea asegura que podría ser gratuito. El regidor compostelano aseveró que la Xunta fue receptiva con ambas propuestas y esperó que “antes del verano tengamos una decisión del nuevo aparcamiento vinculado al Clínico y sobre el sistema de gestión de ese aparcamiento”.

A través de un comunicado, Infrestruturas retrasa, sin embargo, las conclusiones del estudio de movilidad hasta dentro de cuatro meses. El departamento que dirige Ethel Vázquez explica que ya se ha empezado a redactar este informe “para planificar las soluciones, eficaces a corto, medio y largo plazo”. A juicio de la Xunta, “antes de debatir sobre la convivencia de las parcelas propuestas para la construcción de nuevos aparcamiento, es necesario disponer de un análisis de la movilidad y de las necesidades de estacionamiento tanto actuales como futuras”. La Xunta cree que sólo de esta forma es posible planificar “soluciones rigurosas” y evitar “poner parches que puedan quedar escasos o no resuelvan de forma adecuada las necesidades de movilidad relacionadas con el hospital”.

Preguntado en la rueda de prensa posterior al Consello de la Xunta, el presidente gallego, Alfonso Rueda, recriminó al Concello que no elaborase este informe. “Hay que hacer un estudio de movilidad, el Concello no lo quiere hacer, lo hará la Xunta de Galicia, veremos lo que sale de ahí”, apuntó. Pese a que en días pasados el alcalde había atribuido al Sergas el plan de Verea para solucionar el caos de tráfico en el Clínico, Rueda rehuyó ayer darle su aval. “Si la propuesta del candidato del PP es viable o no es viable, lo veremos en función de ese estudio de movilidad, dónde es mejor emplazar ese aparcamiento, qué características debe de tener y después hablaremos de la financiación”, indicó el mandatario autonómico.

Hasta julio no se esperan las conclusiones y a partir de ahí aún habrá que salvar el siguiente escollo y negociar quién se va a encargar de poner el dinero necesario para sufragar la nueva infraestructura. “La Xunta, a través de la Consellería de Sanidade, lo que hace es hospitales y atención sanitaria, cuando se encarga de otras infraestructuras relacionadas con la atención sanitaria pide y obtiene la colaboración de los concellos”, advirtió ya el presidente gallego. “Vamos a ver qué es necesario y a partir de ahí se establecen las colaboraciones, vamos a ver qué parcela es idónea”, concluyó.

EL ESTUDIO

Según detalla el departamento de Ethel Vázquez, el plan de movilidad abordará varias cuestiones. Por un lado se realizará una “caracterización del tráfico, a partir de los datos publicados por las administraciones titulares de las vías y de la información que aporte el Concello de Santiago. Además se analizarán los datos de telefonía móvil y se identificará la demanda de aparcamiento, tanto la actual como la que se va a producir cuando se ejecuten los proyectos de ampliación del hospital y del nuevo centro de protonterapia. También se abordará la planificación del transporte público urbano e interurbano y el fomento de la movilidad ciclista y peatonal, informa la Consellería. El alcalde detalló, además, que también se analizará si el uso de las 2.162 plazas de aparcamiento que se sitúan en el entorno del hospital “es el idóneo”.

Mientras no decida si se construye o no un nuevo aparcamiento, Infraestruturas pide al Concello que “colabore en la mejora de la situación actual asumiendo la ordenación del tráfico en el recinto hospitalario” con la intervención de la Policía Local. El alcalde de Santiago también puso deberes a la Xunta. Sánchez Bugallo explicó que la Consellería detalló que “probablemente esta semana quedará adjudicadas las obras de ampliación del Clínico”. Los trabajos empezarán a desarrollarse probablemente en el mes de mayo y se prolongará durante cuatro años. “Se van a perder unas 300 plazas de aparcamiento”, resaltó el regidor, quien solicitó a la Xunta “un plan de circulación para estos tiempos”.

UN TOTAL DE 2.162 PLAZAS

1.462 plazas libres Son las que hay en el parquin del Clínico de Santiago, al que un 80% de los usuarios que llegan proceden de municipios distintos al de Santiago de Compostela.

404, de pago A ellas se suman otras 404 plazas del aparcamiento de pago, el más caro de la ciudad, que construyó el Concello.

300 en Santa Marta Muchos usuarios del Hospital utilizan también el aparcamiento disuasorio, ubicado en el barrio de Santa Marta, que se encuentra algo más alejado y no es adecuado para personas con problemas de movilidad. Suma otras 300 plazas.

2.161, en total En el entorno del Clínico hay, según trasladó el Concello a Infraestruturas, un total de 2.162 plazas. La conselleira apuntó que ningún otro centro sanitario gallego cuenta con una oferta de estas características. Pese a ello, encontrar sitio para dejar el coche en el Clínico es misión imposible, sobre todo por las mañanas.