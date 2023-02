O alcalde de Santiago de Compostela, Xosé Antonio Sánchez Bugallo, pediu á Xunta que acepte "canto antes" a cesión dunha parcela para a construción do aparcadoiro para o Hospital Clínico Universitario de Santiago (CHUS) e asegurou que non entende as críticas que recibe o goberno local, que "tamén financiará o 95% do imposto de construción".

O alcalde foi preguntado por este tema este xoves durante a celebración do Día de Rosalía de Castro na capital galega, despois de que o Servizo Galego de Saúde (Sergas) anunciase que, antes de aceptar a parcela municipal para a construción desta instalación, farán un estudo de mobilidade no hospital.

O rexedor local mostrouse tranquilo respecto diso deste asunto, que "se tratará no próximo pleno", no que Bugallo espera que todos os grupos aproben a cesión desta parcela.

Así mesmo, pediu á Xunta que "acepte canto antes" a cesión deste terreo municipal coa que o goberno local pretende axudar na construción deste aparcadoiro e así resolver a "crítica situación" de circulación e estacionamento que sofre o hospital.

Bugallo asegurou que, á cesión deste terreo, súmase a declaración deste proxecto como "obra de interese municipal", o que implica unha bonificación fiscal por parte do executivo local que cobre o 95% do imposto de construción.

Esta declaración, que en palabras do alcalde "se oficializará entre o 6 e 9 de marzo", é unha decisión unilateral do Concello, o cal, segundo el, "non ten ningunha obrigación de facer isto".

Por este motivo, o alcalde non entende as críticas da oposición. "Se ao Sergas entrégaselle o terreo e unha bonificación fiscal do 95%, o que non se pode dicir é que non apoiamos este proxecto", concluíu Bugallo.

CONTROL DO TRÁFICO NO PARKING

O alcalde tamén foi preguntado por outras accións que podería facer o seu executivo para mellorar a "situación de colapso" que vive esta zona, como recuperar o control do tráfico dentro do recinto ou renegociar as tarifas do parking.

Neste sentido, o rexedor lembrou que, tanto durante o seu mandato como no de Martiño Noriega, o Concello ofreceuse en catro ocasiones a facerse cargo do control do tráfico no recinto e sempre obtivo unha "resposta negativa".

Así mesmo, aseverou que no novo proxecto do aparcadoiro, que saíu en "certos medios de comunicación", pódese observar unha "supresión das prazas de estacionamento", polo que convidou á Xunta "a responsabilizarse das súas accións".