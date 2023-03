El alcalde de Santiago mostró su satisfacción por la solicitud que ha trasladado la Xunta para la creación en Santiago de un juzgado de violencia de género, tal y como reivindicó el pleno municipal en una declaración institucional. Xosé Sánchez Bugallo sostiene que, además, “se recolle a demanda de atribuirlle una competencia territorial sobre un ámbito extenso, e que finalmente incluirá todo o partido xudicial de Santiago”. Para el regidor esta nueva sala permitirá “a atención especializada de delitos de violencia de xénero, e evitar o colapso dos tres xulgados de instrución cos que conta Santiago”. “Agora queda que se promova a creación do terceiro xulgado do contencioso-administrativo, e tamén unha sala especializada en familia, así como fomentar a dotación de recursos do Imelga para que se eviten os retrasos de ata dous anos que sofren algunhas probas periciais”, remarcó, antes de recordar que los casos de violencia de género “descadran a programación dos xulgados de instrucción, distorsionando de xeito notable o funcionamento do servizo”, puesto que tienen prioridad sobre cualquier otro caso.

Por otro lado, el alcalde también valoró positivamente el hecho de que la declaración del interés municipal de la parcela en la que se construirá el centro de protonterapia, cuyas obras comenzarán en mayo, haya sido aprobada por unanimidad en el pleno. Bugallo se congratuló del “recoñecemento unánime da trascendencia desta intervención que xunto ás obras de ampliación do CHUS, tamén declaradas polo Pleno como de especial interese e utilidade municipal, trátanse de obras cunha importancia fundamental para a cidade”. Con esto, recordó que las obras de ampliación del Clínico fueron adjudicadas esta semana con un presupuesto de más de 70 millones.