Una de las fechas que todo el mundo tiene marcada en el calendario es el 19 de marzo, día en el que la gente demuestra de la mejor forma posible el cariño que tiene a su padre. Y este año, la promotora Rock en Familia ofrece en Compostela una gran alternativa para vivir el Día del Padre por todo lo alto, y como más gusta a los protagonistas, en familia. Se trata del espectáculo Hijos del Rock and Roll, que tendrá lugar este domingo en la Sala Capitol (rúa de Concepción Arenal). Consiste, pues, en “un plan ideal para celebrar esta fecha especial en familia”, asegura Enrique Fernández, bajista de Rock en Familia, en conversaciones con EL CORREO GALLEGO. “Somos una promotora especializada en conciertos para padres e hijos. Desarrollamos espectáculos en los que los niños aprenden la historia y descubren la música de algunas de las bandas más importantes de la historia del rock”, señala Fernández. En este caso, coincidiendo con el Día del Padre, se centrarán en las mejores bandas del rock nacional.

El show consiste basicamente en dos partes: “Hay una primera parte en la que se va presentando a cada uno de los grupos, a través de unas marionetas que nosotros hemos diseñado y con un lenguaje adaptado a los más pequeños. Se hace con un sketch sobre un artista (Miguel Ríos, por ejemplo), y después sale a escena la banda para interpretar alguna canción del mismo. Luego va otro sketch sobre otro grupo, seguido de otra canción suya, y así sucesivamente”, cuenta Fernández sobre el funcionamiento del espectáculo, que, además, resulta divertido y didáctico para los jóvenes. “Se proponen juegos a los niños, ellos interactúan, y disfrutan con sus padres, que al final es nuestro objetivo principal”. En esta ocasión, el espectáculo incluirá un repaso a bandas nacionales de gran calidad, como son Extremoduro (con el histórico Robe Iniesta), Barricada, Loquillo, Miguel Ríos, Platero y Tú, Rosendo, Marea, Burning y muchos más.

EL OSO ROSENDO.

El bajista de Rock en Familia cuenta que uno de sus compañeros desempeña un papel clave. “Tenemos un presentador virtual muy especial, el Oso Rosendo. Es una marioneta muy rockera que se encarga de contar a los chavales la historia del Rock&Roll. En Hijos del Rock and Roll también apareceran otras marionetas junto a él, al tener que hablar de muchos artistas”, adelanta Enrique Fernández.

ROCK EN FAMILIA.

La promotora, cuenta, comenzó con unos espectáculos llamados Descubriendo a ..., en los que se centraban en un único grupo, como ACDC, Metallica o The Beatles. La primera parte del show era una breve historia del grupo y luego salía una banda tributo, caracterizados con los estilos de la que interpretaban. Luego fuimos desarrollando espectáculos que aglutinaban a varias bandas, como Hijos del Rock and Roll, que se centra concretamente a nivel nacional, aunque también los hicimos temáticos, como el de Queenmanía”. En este espectáculo, se subirán al escenario: Cristian Velázquez (batería), Juan Acebo (guitarrista), Enrique Fernández (bajista), Carlos Etcheberry (guitarrista) y Mario Díez (cantante). Hasta este viernes mantienen abierta la oferta del 4x3 en entradas.

REGRESO A LA CAPITAL GALLEGA.

La de este domingo no será la primera actuación de Rock en Familia en Santiago, y es que el año pasado ya ofrecieron en la ciudad su particular tributo a Queen o Ídolos en familia, durante la celebración de Los 40 Classic en el Auditorio Abanca de Santiago. “Siempre nos ha ido bastante bien. En verano actuamos frente a casi 10.000 personal, y también agotamos entradas con I love rock and roll. Tenemos muchas ganas de volver”.