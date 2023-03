El PP de Santiago denunció ayer que el Gobierno socialista adjudicó “a dedo” un gasto que podría llegar a cerca de 1,4 millones de euros en el alquiler de autobuses, cuando aún no se llevó a cabo la licitación y adjudicación del nuevo contrato del transporte público urbano de viajeros. El concejal popular Ramón Quiroga subrayó que el ejecutivo municipal de Sánchez Bugallo sigue destacando por su “falta de transparencia”, característica que “está a protagonizar os seus catro anos de mandato”. En este sentido, y como ejemplo, aseguró que “descoñecemos o motivo polo que non incorpora os informes de intervención na contratación do alugueiro dos autobuses realizada hai uns meses e tampouco aclara canto tempo estima que se manterá aínda a situación de precariedade e o gasto extraordinario no transporte público”.

Quiroga remarcó la situación del contrato de transporte público en Santiago, que solo se puede definir, dijo, como “caótica, en descontrol e impropia da capital de Galicia”, a pesar de que se trata de un servicio “básico” para el vecindario, por lo que buena parte de los esfuerzos municipales “deberían estar concentrados dende o inicio do mandato en dotar a Santiago dun transporte público en condicións o que, neste caso, pasa pola renovación da flota de autobuses, cun único responsable, o equipo de goberno”. Para los populares compostelanos, “o goberno socialista amosa, unha vez máis, a súa incapacidade, posto que, segundo os informes oficiais aos que tivo acceso o PP, adxudicou sen control un uso público de fondos municipais que poderían chegar a preto de 1,4 millóns de euros, sen ningún informe da intervención do Concello que o autorice, polo que pode considerarse un uso inadecuado dos impostos que pagamos todos, co fin de alugar once autobuses ata que se adxudique o novo contrato, que polas propias declaracións do alcalde pode tardar ata dous anos”. En su intervención, el viceportavoz explicó que la “falta de renovación” en su momento y la “inoperancia” de Sánchez Bugallo trae como consecuencia que el gobierno municipal haya tenido que “aceptar e financiar” la propuesta de renovación mediante alquiler de 11 vehículos “proposta polas operadoras, cun precio de 5.165 euros/mes para nove unidades e 150 euros/día para as dúas restantes”. Una contratación que llegaría hasta el inicio del nuevo servicio cuando se adjudique, lo que, según declaraciones del alcalde pueden llegar a dos años, “sin ningún informe da Intervención”. El PP concluye que el coste que se puede calcular de estos alquileres puede llegar a casi 1,4 millones de euros, a los que habrá que sumar “liquidacións pendientes, polo que é moi probable que supere dita cifra”. Ramón Quiroga añadió que esta operación se llevó a cabo hace un par de meses y entiende que sin respetar la Ley de Contratos, que “obriga a realizar unha licitación pública, posto que o uso de tal cantidade de fondos públicos precisa sempre a súa fiscalización previa, xa que é necesario coñecer se existe crédito no orzamento para pagar despois as facturas. E tamén para evitar que se poida contratar gastos que teñen que licitarse publicamente e que deben favorecer a libre competencia”. Los compostelanos sostiene que la renovación de la flota estaba pendiente desde 2015, cuando correspondía el cambio de 11 autobuses conforme a lo dispuesto en el “plan de renovación do material móbil que se recollía no contrato, un procedemento que xa fora iniciado en abril de 2015, cun orzamento de 3,6 millóns de euros cando gobernaba o Partido Popular, e que, non obstante, despois os sucesivos gobernos non materializaron”, en palabras del concejal del PP Ramón Quiroga. MUÍÑOS ASEGURA QUE QUIROGA PIDIÓ LOS NUEVOS VEHÍCULOS ··· El concejal de Mobilidade defendió ayer la solución provisional adoptada ante el deterioro del servicio de transporte de la ciudad, “derivado de la pasividad de los gobiernos anteriores”. Gonzalo Muíños explicó que la decisión de incorporar 11 nuevos vehículos al transporte urbano obedecían a una “necesidad urgente” reflejada en los informes técnicos y periciales “por los que se tomó el acuerdo en xunta de goberno”. Ante las declaraciones de Ramón Quiroga, Muíños no oculta su “sorpresa” por lo que tacha de “inexactitudes” en su discurso. Recordó que en el consejo de administración de Tussa celebrado el 14 de noviembre, el propio edil del PP “afirmó que era preciso y de necesidad la incorporación de nuevos vehículos que mejoraran la calidad del servicio y, por supuesto, que no tuviesen ninguna vinculación con el futuro nuevo contrato”. Con esto, Muíños se pregunta: “¿A qué debemos hacer caso, al momento en que nos dice que es necesaria la incorporación de los nuevos autobuses o al punto en el que niega esa necesidad?”.