El cruce de declaraciones en torno al caso Desproi entre el alcalde de Santiago, Xosé Sánchez Bugallo, y el presidente del PP de Santiago, Borja Verea, sigue in crescendo conforme se acercan las elecciones municipales. En la jornada de ayer, tras el acto de conmemoración del Día Internacional del Pueblo Gitano, el regidor compostelano y candidato a la reelección en los comicios del próximo 28 de mayo respondió a las manifestaciones en las que el líder popular en Compostela apuntaba a Bugallo como el responsable directo de haber alquilado una nave industrial para el departamento de Parques y Jardines a una empresa vinculada al entonces concejal de Medio Rural, José Manuel Pichel, quien posteriormente presentó su dimisión.

“[Verea] sabe perfectamente que iso é mentira. Isto é unha campaña de xogo sucio por parte do Partido Popular e do seu candidato. E dame pena que unha persoa nova veña cos métodos de sempre. É o método e o estilo que utilizaba Conde Roa, de mentiras e calumnias... que algo queda...”, afirmó el alcalde de la capital gallega, antes de añadir que “é facilísimo de xustificar e acreditar que os contidos dos informes responden a criterios técnicos”.

Mientras, Borja Verea, en el mismo acto celebrado ayer en el parque Eugenio Granell, insistió en que “existen documentos oficiais e públicos nos que consta que a orde directa para o alquiler desta nave viña do alcalde”. Asimismo, indicó que “o que fixo o PP foi presentar un relato con fundamentos xurídicos, con máis de 100 páxinas nas que se aportan máis de 50 documentos” y añadió que ahora “é o momento da Xustiza”. Cuestionado sobre si su posición responde a una estrategia electoral, afirmó que su decisión obedece a un compromiso con los ciudadanos. “Nós o que facemos é cumprir a nosa palabra. É unha denuncia estudiada, elaborada e traballada que requiriu o seu tempo, e no momento que tivemos toda a documentación o que fixemos foi presentala. E máis cando se confirmou que o propio alcalde non cumpría coa súa palabra de enviar o expediente á Fiscalía”, afirmó el candidato popular a la Alcaldía de Santiago.

Hace solo unos días, el PP presentaba en los juzgados una denuncia contra el alcalde y otros seis ediles miembros de la junta de gobierno local. En concreto, figuran el propio exconcejal de Medio Rural, José Manuel Pichel, y los ediles Gonzalo Muíños, Mila Castro, Mercedes Rosón, Gumersindo Guinarte, Esther Pedrosa y Marta Abal.

Además, en el escrito registrado por el portavoz del grupo municipal popular, José Antonio Constenla, figura también el secretario de Organización de UGT-Galicia, José Luis Fernández Celís, administrador único de Desproi Promociones S.L.

Los populares piden a los tribunales que investiguen si en el contrato de alquiler de esta nave, situada en el polígono compostelano de Costa Vella, se produjeron delitos de “tráfico de influencias, malversación, fraude en la contratación, negociaciones prohibidas a funcionario público y prevaricación”.

Los hechos que ahora el PP local judicializa trascendieron en el mes de enero, cuando se conoció que el Concello de Santiago había alquilado una nave industrial para el departamento de Parques y Jardines a una empresa vinculada al concejal de Medio Rural.

Sobre este tema también se pronunció, el presidente de la Xunta y líder del PPdeG, Alfonso Rueda, quien defiende la decisión del grupo popular en la capital gallega, tras subrayar que “hay cosas que están todavía sin aclarar”.

“Es una decisión que tomó el PP de Santiago. Yo escuchaba reacciones de otros grupos que decían que todo esto se tendría que haber evitado si se hubiese aportado toda la documentación. Por tanto, hay cosas que aclarar”, señaló el presidente de la Xunta, antes de añadir que “cuanta más información y más transparencia, por la tranquilidad de todos, mucho mejor”. “Y si no hay nada, nada pasará; pero evidentemente faltaban datos, no es solo que lo dijese el PP, lo decían también el resto de grupos municipales que no eran el PSOE”, concluyó Rueda.