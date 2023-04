A Fiscalía e a defensa do home acusado dun delito contra a saúde pública, ao que se lle interceptou droga nun control de seguridade do aeropuerto de Santiago en 2022, chegaron a un acordo de conformidade sobre a pena solicitada, seis anos de cárcere. O caso, que procedía do Xulgado de Instrución Número 3 de Santiago de Compostela, estaba previsto que fose xulgado onte na sección sexta da Audiencia Provincial da Coruña, pero o xuízo non chegou a celebrarse ao chegar ambas as partes a un acordo. Tras o correspondente exame pericial da substancia rochosa de cor branca que o acusado levaba escondida dentro da súa roupa interior, resultaron ser 514,7 gramos de cocaína, cunha riqueza en cocaína de 84,5 %. O acusado tiña intención de vender a terceiras persoas a substancia, valorada prudencialmente na cantidade de 31.535,669 euros.