A Axencia de Doazón de Órganos e Sangue (ADOS) colabora coa Asociación de Estudantes de Medicina de Santiago (Meiga), na celebración do Día Mundial da Saúde, con un acto hoxe no paseo central da Alameda, donde haberá unha caseta informativa. Ademais, todas as persoas que desexen doar sangue poderán facelo na unidade móbil de ADOS, situada no paseo central, que atenderá á cidadanía de 10 a 15 horas e de 15.30 a 21.00 horas. O principal propósito é informar á cidadanía dos diversos temas relacionados coa saúde e os hábitos de vida saudables.