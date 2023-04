La larga lista de bajos comerciales del Ensanche que permanecen cerrados o que lucen en sus escaparates el cartel de Se alquila refleja la dificultad del comercio de proximidad para sobrevivir en el actual contexto socioeconómico, teniendo en cuenta que los hábitos de consumo han cambiado claramente a lo largo de los últimos años. Desde el sector sostienen que el pequeño comercio ya no solo lucha contra las grandes áreas; ahora el enemigo, apuntan, es la venta online. La sombra del e-commerce es alargada y, en muchos casos, para los establecimientos de cercanía no es una tarea fácil pelear con gigantes como Amazon, que ya cubre prácticamente todos los sectores de consumo.

“El denominado comercio especializado es el que se mantiene a flote; también las tiendas de lujo, el resto lo tiene muy difícil”, afirma José María Fernández, presidente de la Fundación Santiago Centro, la asociación de comerciantes del Ensanche. No obstante, lanza un mensaje positivo acerca de la salud del comercio del Ensanche, tras los continuos movimientos que se registran en las dos principales calles del centro de Santiago: Xeneral Pardiñas y Doutor Teixeiro. “Siempre ha sido así en el comercio; abren unos y cierran otros”, destaca Fernández, quien enumera, por ejemplo, dos estrenos significativos para las próximas semanas en dos locales emblemáticos. Uno de ellos es el antiguo local de Toxo, en la rúa Xeneral Pardiñas, que permaneció abierto más de 50 años, hasta la jubilación de sus propietarios, Manolo y Julio Tojo. En el bajo situado en el número 23 de esta calle, Sarto abrirá su tercera tienda en la ciudad, y en esta ocasión su propietario apuesta por un comercio de ropa para mujer. Muy cerca de esta zona, en la rúa Doutor Teixeiro, la Clínica Maex Pérez Varela, con sede ya en esta rúa, se trasladará al bajo que durante años albergara una oficina del Banco Santander, con la intención de abrir una “súper clínica especializada en ortodoncia”.

Y en la esquina de Doutor Teixeiro con República de El Salvador, un cartel también anuncia la apertura de Mistelánea, que desde el próximo 2 de mayo se traslada a este punto desde el número 28 de la rúa Xeneral Pardiñas. Son solo algunos ejemplos que reflejan el continuo movimiento de nuevas aperturas o traslados que definen el actual contexto comercial, que se mezcla con la imagen, también habitual, de locales cerrados. Alfredo Brañas o el último tramo de Doutor Teixeiro son solo dos muestras de ello, y denotan lo difícil que es en la actualidad mantener un negocio con actividad. Muchos de ellos han abierto hace poco, pero no han aguantado la enorme competencia que rige el sector. Otros guardan una larga historia en la ciudad, pero, bien por jubilación de los propietarios o bien porque no han podido adaptarse al nuevo escenario, también han cerrado. “Las aperturas que se registran en el Ensanche están muy relacionadas con cambios por traslado. Con la particularidad, además, que suelen ser empresas de seguros, dentistas o peluquerías que antes no estaban a nivel de calle sino en una oficina, pero que ahora se están instalando en los bajos vacíos”, sostiene el presidente de la Asociación Comercio Punto Compostela, José Antonio Seijas, quien sostiene que “en el Ensanche están cerrando más tiendas de las que abren”.

Ante las dificultades que vive el pequeño comercio de la ciudad, el Concello de Santiago, tras la crisis que desató la pandemia, dio luz verde a diversas convocatorias de apoyo al comercio previstas en el Plan Marco de Reactivación Económica. Se trataba de una serie de ayudas para el pago de intereses en operaciones de crédito, para la mejora e innovación del comercio local y para cheques de consultoría.

En la misma línea, Raxoi puso en marcha también un plan de estacionamiento gratuito, la campaña de comunicación en apoyo del comercio y la Fiesta Prima, cuya edición de este año se celebrará los próximos días 4, 5 y 6 de mayo, y que incluirá “actuaciones musicales y eventos que ayudarán a dinamizar las calles donde se sitúan los comercios”, afirmó el alcalde durante la presentación. “Prima servirá de refuerzo de la campaña de primavera y con ella se inicia una secuencia bastante festiva en la ciudad, puesto que en los dos fines de semana siguientes se celebrarán el Banquete de Conxo y las Festas da Ascensión”, indicó Xosé S. Bugallo.

Como novedad, el regidor compostelano anunció que el Concello reconocerá con un premio a todos los comercios de la ciudad que lleven en activo cincuenta o más años. En este sentido, añadió que ya se está trabajando en la elaboración del listado de establecimientos que serán distinguidos durante Prima’23.