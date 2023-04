El precio del billete ordinario del transporte urbano de Santiago podría subir a 1,58 euros en 2024. Así consta en el Contrato de concesión de servicio de transporte público urbano del término municipal de Santiago de Compostela, cuya licitación se aprobó ayer en junta de gobierno local. No obstante, desde Raxoi indicaron que la cuantía del incremento con respecto al precio actual (1 euro) dependerá en gran medida de lo que de determine la empresa adjudicataria del contrato y a las posibles compensaciones o subvenciones por parte de la Administración Pública. “Esta cifra non é real, é estimativa. 1,58€ é a tarifa base recollida no informe avalado pola Oficina Nacional de Avaliación. Pero isto non quere dicir que sexa a tarifa que se vaia aplicar, xa que depende de moitos factores: do importe final de adxudicación, das bonificacións aplicadas aos usuarios, etc”, señalaron desde el gobierno local, antes de incidir en que “é o Concello quen subvenciona as tarifas sociais, e así está recollido no texto do informe”.

Ante este nuevo escenario, desde Raxoi admiten que los precios subirán, teniendo en cuenta, añaden, que se mantienen congelados desde el año 2011. No obstante, subrayan que “os usuarios seguirán contando coas bonificacións dos diferentes bonos de transporte, o bono para pensionistas e tamén continuará o bono por carencia de recursos, sen coste algún para a persoa usuaria”. El presupuesto base de licitación (PBL) del nuevo contrato, tal y como consta en el informe remitido a la Oficina Nacional de Evaluación, asciende a 86.014.581,21 euros, si bien su valor estimado es de 225.438.467,30 euros (IVA no incluido), cuyo desglose es el siguiente: ingresos de explotación previstos para los 13 años de duración del contrato por importe de 187.865.389,42 euros y modificación del contrato hasta un máximo del 20% por valor de 37.573.077,88 euros. Recoge, además, que “la licitación se realizará por vía ordinaria, mediante procedimiento abierto y sin división en lotes, dado que, por las características del contrato, la separación de la explotación del servicio en lotes dificultaría la correcta ejecución y coordinación del mismo”. O goberno local traballa nunha proposta de transporte que mellore as conexións co rural El informe presupuesta 20 millones de euros para la renovación de la flota, de 58 autobuses, a realizar al inicio del contrato. Tras la junta de gobierno local, el alcalde de Santiago indicó que 13 buses serán 100% eléctricos y los otros 45 serán vehículos cero emisiones. En el desglose de precios recogido en el pliego de licitación, la nueva tarifa base del servicio que se establece para este contrato es de 1,58 euros (IVA no incluido); de 0,63 euros para el billete escolar, 0,71€ por viaje para el bono ordinario, 0,55 euros con el bono escolar y 0,63€ para el bono mensual. En cuanto a los pensionistas, tendrá que pagar 0,45 euros por trayecto una vez agoten el bono mensual de 100 viajes gratis. El informe también se refiere a la conexión con el aeropuerto. Se recuperará una línea lanzadera que conectará con la Estación Intermodal, con un precio de 6 euros para un billete simple y de 10€ para aquellos que opten por el ida y vuelta. Ahora mismo el trayecto cuesta un euro, puesto que se realiza a través de una línea de la red urbana. Además, el Concello de Santiago contempla un mecanismo de revisión de precios, aplicable a partir del tercer año de la concesión, “con el objeto de mitigar las subidas de costes del servicio que afectarían al contrato de concesión”. De esta forma, el precio del billete simple pasaría a costar 1,62 euros en 2026, e iría subiendo año a año hasta alcanzar un precio de 1,79€ en el último ejercicio del contrato, en 2036. Después de que la junta de gobierno local aprobase ayer la licitación y el concurso del transporte público, Sánchez Bugallo subrayó que la empresa concesionaria tendrá un año de plazo para la renovación completa de todos los autobuses, así como otro período, de 30 días hábiles desde la adjudicación, para el relevo de la actual flota por otros “autobuses provisionales de menos de siete años de antigüedad, porque “no se incorporaron autobuses nuevos” desde 2012, excepto los 11 alquilados en noviembre pasado. O Goberno da luz verde ao estudo económico para o novo contrato do transporte urbano En base a conseguir un transporte accesible para todos los colectivos, el pliego también contempla que todos los autobuses nuevos que se incorporen deberán contar con cuesta automática y manual, garantizando la accesibilidad de los usuarios. A esto se sumará un nuevo sistema de aviso de paradas, a través de una pantalla con la que se podrá ver cuál es el próximo destino, y con un aviso sonoro pensando en la inclusión de las personas con alguna discapacidad auditiva o visual. El nuevo contrato, uno de los proyectos con la etiqueta de urgente en la ciudad tras acumular múltiples retrasos, incluye la mejora del sistema de información con nueva web y nueva aplicación de consulta del transporte urbano y obliga a que todos los autobuses pasen a contar con servicios de pago actualizados a las nuevas tecnologías. El regidor compostelano aseguró que se establecerá nuevo diseño de itinerarios de paradas y un incremento de las frecuencias. El objetivo, aseguró Sánchez Bugallo, es que “en seis meses pueda estar el contrato de transporte adjudicado”.