Ampliar la parcela del hospital Clínico en 50.000 metros cuadrados, ganando terreno en la zona sur, con el objetivo mejorar la movilidad y la integración urbana. Se trata de una de las principales propuestas que presentó ayer el alcalde de Santiago y candidato del PSdeG a la reeleción en un encuentro con diferentes representantes del sector sanitario de la capital gallega. Xosé Sánchez Bugallo plantea ampliar la parcela “co desenvolvemento do sector do solo urbanizable SUD 9-10, creando un entorno de calidade ambiental e integrando o hospital no futuro parque arqueolóxico, acadando unha grande calidade ambiental na súa integración urbana”.

Bugallo ve “correcto” que la Xunta haga el estudio de movilidad del Hospital Clínico De esta manera, el recinto hospitalario ganaría en torno a cinco hectáreas, pasando 12 a 17, que permitirían “complementar servicios dos que hoxe carece”. Entre las prioridades, Bugallo planteó “mellorar a mobilidade na zona e crear novos espazos de aparcadoiro que sexan, ademais, de rotación”. En el transcurso de la reunión, “falamos das necesidades, das demandas e das carencias que se producen no CHUS, precisamente derivadas moitas delas das ampliacións previstas para o hospital, según el alcalde, que concretó que previsiblemente las obras comenzarán en mayo. También añadió que mañana se informará favorablemente para posibilitar la construcción del nuevo Centro de Protonterapia. El alcalde insiste en que “a prioridade debe ser a saúde das persoas, traballar para que o noso centro hospitalario siga sendo referencia da sanidade galega e un motor da innovación e da investigación científica tanto para Santiago como para o resto de Galicia”. Sostiene que “é precisamente esta vocación de manterse como referencia sanitaria a que inclina a balanza para posibilitar esa construción para, iso si, acto seguido buscar solucións de mobilidade e de aparcamento na zona”. Para mejorar la movilidad, señaló Sánchez Bugallo, se está diseñando un proyecto que pasa por optimizar el acceso desde el periférico, en la avenida de Xosé Filgueira Valverde, y completar el enlace con la rúa Choupana. Paralelamente, mientras la Xunta avanza en el estudio de movilidad para ejecutar el aparcamiento del CHUS, el alcalde insiste en la necesidad de crear 400 plazas en la parcela cedida a la Xunta por Raxoi, situada a un lado del CEBEGA. Centro de salud de Conxo El candidato recalcó la necesidad de “crear un novo centro de saúde que de servizo ao barrio de Conxo, pero mudando a súa ubicación”. Considera necesario “crear unhas instalacións novas máis amplas, cómodas, accesibles e con mellores oportunidades de prestar servizos”. Políticas sociales Por último, Bugallo recordó “o esforzo que se realizou nos últimos anos” en materia de políticas sociales, impulsando “a creación do Servizo Municipal de Atención a Urxencias Sociais (SEMUS), en colaboración con la Cruz Roja y con el apoyo de la Deputación da Coruña; o a través de los propios servicios sociales del Concello: “Foron máis de 2.100 familias e 6.000 persoas ás que tivemos que axudar no peor da crise derivada da pandemia, en moitos casos dándolles de comer”, señaló el alcalde, antes de recordar que “moitas desas persoas nunca acudiran aos servizos sociais”.