Xunta y Concello siguen sin acuerdo para construir un nuevo aparcamiento de pago en el entorno del hospital Clínico. Pero en los últimos días se han producido movimientos. El lunes, Raxoi ponía a disposición de la administración autonómica la parcela municipal en la que podría ubicarse la instalación. Simultáneamente, la Consellería de Sanidade desvelaba que será la administración autonómica la encargada de realizar un estudio de movilidad en el entorno, que hasta ahora reclamaba al Gobierno local. El alcalde Xosé Sánchez Bugallo consideró ayer “correcto” que finalmente se encargue la Xunta.

Como adelantó ayer EL CORREO, Sanidade esperará a las conclusiones del estudio para decidir si acepta o no la parcela que le cede el Ayuntamiento. En declaraciones a los medios, el conselleiro Julio García Comesaña incidió ayer en que “el problema no es solo hacer aparcamientos, sean públicos o de pago”, informa Ep. “Hay que tener una visión más global del problema, abordar el transporte público, los viales y el acceso”, añadió. “Llevamos tiempo pidiéndole al ayuntamiento un estudio de movilidad de todo el entorno. Lo vamos a hacer nosotros, ya que el ayuntamiento no lo hace”, recriminó Comesaña. De ese documento se extraerán las líneas necesarias para mejorar la movilidad en el área. El responsable de Sanidade aseveró que el Sergas “lleva mucho tiempo haciendo lo que tiene que hacer en ese recinto hospitalario, que es ocuparse de la atención sanitaria”. Pero añadió que no son “ajenos a los problema de tráfico” que se generan en este centro. El conselleiro aseguró que están “dispuestos a colaborar con el ayuntamiento” en esta materia, aunque matizó que “es la que tiene las competencias” de movilidad.

Sin embargo, el alcalde discrepa de esta percepción. Bugallo recordó ayer que el 80% de los usuarios del Clínico son de otros municipios y también en torno al “50% de los trabajadores”. Por este motivo consideró que “está justificado que lo haga la Xunta”. La Administración autonómica tiene “datos” de relevancia en este campo como los del transporte metropolitano, añadió el alcalde. Bugallo recordó que, de las 2.000 plazas de aparcamiento que había en 1999 en el recinto, las sucesivas ampliaciones y modificaciones del Clínico llevaron a que se perdieran “una parte muy importante”. “Las únicas plazas nuevas que se aportaron fueron las 700 que habilitó el ayuntamiento”, dijo Bugallo, quien recordó que la próxima ampliación del CHUS implicará “una nueva pérdida de plazas”. Raxoi pide a la Xunta que ponga los seis millones de euros necesarios para construir el párking, pero la administración gallega reclama al Concello que aporte algo más que la parcela.