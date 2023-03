El gobierno local apoyará a la Xunta en su propuesta para la construcción del nuevo parquin del Clínico. La ubicación planteada por Sanidade e Infraestruturas no tiene nada que ver con la alternativa del gobierno local, o mismo la del líder del PP, Borja Verea, sin embargo el alcalde de Santiago, Xosé Sánchez Bugallo, avanzó ayer que estaría dispuesto a colaborar en el proyecto. Se trataría de un parquin construido en superficie y de varias plantas que se levantaría sobre una zona de aparcamiento preexistente en la trasera del hospital, aunque integrada en el complejo. “Vemos por fin unha actitude receptiva por parte da Xunta para construir o parquin, o cal temos que valorar positivamente”, manifestó ayer el regidor.

El alcalde no renuncia a su propuesta, que pasa por la cesión de una parcela municipal localizada entre las avenidas Mestre Mateo y Barcelona, si bien declaró que no pondrá inconvenientes al planteamiento que hizo la Xunta este martes. En este sentido, quiso recordar que el espacio propuesto no se adaptaría a la Lei do Solo de Galicia ni tampoco al Plan Xeral de Santiago, aunque apuntó que no cree que se produzca un problema a la hora de aprobar en el pleno la declaración de la finca como de interés general. “Aprobariámolo a través da súa declaración de interese xeral porque mellora a situación actual”, matizó.

No obstante, Sánchez Bugallo ha vuelto a hacer hincapié en la pérdida de espacio para estacionar que sufrirá el recinto con la ampliación del hospital. Cifró la merma en más de trescientas plazas: “É esta unha actuación de compensación das prazas que se retiran, xa que podería supoñer un recorte de máis de 300 prazas a obra de ampliación do centro e, con este parquin, estaríanse creando arredor das 400”, dijo, para añadir que “a clave estará na xestión desas prazas para que sexan de rotación e permitan que sexan máis rendibles en termos operativos, que máis vehículos poidan aparcar nelas”.

Sobre la ubicación planteada por la Xunta, en la trasera del tanatorio del Clínico, el alcalde reconoció que “ten unha mellor conectividade, pero a súa construción tería un impacto importante e ocupa un espazo que actualmente está destinado a prazas de aparcadoiro, polo que habería que facer unha conta de sumas e restas”. En todo caso, admitió que servirá para “mellorar” la situación actual. “Pódolles asegurar que, do que de min dependa, terá todas as facilidades”, aseguró Sánchez Bugallo.

Preguntado sobre la alternativa que presentó la semana pasada el candidato popular a la Alcaldía, Borja Verea, sobre la construcción del parquin junto al helipuerto, aseguró que en la reunión del martes en la Xunta “nin se mencionou nin ninguén falou desa proposta”. Calificó de “ocorrencia” la idea de Verea, a la vez que manifestó “serias dúbidas” sobre si puede ser una viable: “A min sorpréndeme porque, boa parte da área que ocupa actualmente o heliporto é ocupada pola ampliación, é aí onde se sitúa a principal masa da ampliación e, ademais, isto obriga a desprazar o vial de acceso ao hospital”, argumentó el primer edil. Con esto, insistió en que “a proposta deste señor é unha ocorrencia caracterizada pola falta de rigor”.

Por otro lado, confía en que el próximo jueves, día nueve, se apruebe en un pleno extraordinario la declaración de interés municipal de la parcela (actualmente con plazas de aparcamiento) en la que se construirá el centro de protonterapia,“un salto cualitativo do servizo que convertirá o Clínico nun hospital de referencia, ademais de supoñer unha oportunidade para a USC e para a Facultade de Físicas, que conta cun laboratorio de protóns”, concluyó.

Desde la Consellería de Infraestruturas incidieron en que en la reunión con los representantes del Concello se acordó que “con los resultados del estudio pondremos sobre la mesa las propuestas para soluciones de aparcamiento, incluidas soluciones provisionales para las obras”. Sin querer precisar una ubicación, también añadieron que en el encuentro se manifestó que “hay que buscar soluciones cerca del hospital, no alejadas como la que propuso el Concello, que además presenta problemas constructivos”. Y al parecer también quedó claro que “en todas las soluciones tiene que colaborar el Concello”, según la Xunta.

CRÍTICAS DE CA Y EL BLOQUE

··· La portavoz municipal de Compostela Aberta, María Rozas, fue ayer muy crítica con la reunión celebrada entre el alcalde y la conselleira de Infraestruturas: “É evidente que a reunión rematou sen acordos, e non hai mellor mostra diso que comparar as notas informativas difundidas por Concello e Xunta”, declaró.

··· Por su parte, el BNG sostuvo que “non se pode agardar un minuto máis a que se dea unha solución ao tema do aparcamento na contorna do CHUS”, en palabras de su portavoz, Goretti Sanmartín, que culpó al Concello de “non facer os deberes a tempo” y a la Xunta de “dilatar este proceso por cuestións electoralistas en vez de darlle unha solución rápida, deixando o asunto para despois do verán cando haxa nova Corporación”.