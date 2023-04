A candidata de Compostela Aberta (CA) á alcaldía, María Rozas, presentou este venres o segundo tramo da lista coa que concorre ás eleccións municipais de maio. Martiño Noriega, médico de familia nas Fontiñas, portavoz nacional de Anova, e alcalde de Santiago entre os anos 2015 e 2019, pecha a lista da formación, “unha candidatura que bebe do feminismo, do activismo social e cultural e do movemento sindical, que representa á totalidade do termo municipal, e que reivindica o traballo feito polo Goberno de Martiño Noriega”, en palabras do propio partido.

O exalcalde de Compostela é o encargado de pechar a lista, no posto 25, por detrás da presidenta do comité de empresa de Zara na provincia da Coruña, Carmiña Naveiro; e da escritora e académica Marilar Aleixandre, que este venres participaron tamén na rolda de prensa de presentación na que Rozas deu a coñecer a totalidade da lista electoral coa que se presenta ás eleccións municipais do 28 de maio. A lista está formada por 15 mulleres e 10 homes; aos que hai que engadir as 6 mulleres e 4 homes que figuran como suplentes. A candidata de CA salientou que “encabezo unha candidatura cun 60 por cento de mulleres, unha porcentaxe que non responde a ningunha cota senón á realidade dunha forza feminista como é Compostela Aberta”.

A candidata de CA incidiu en que esta é unha lista “cunha alta representación do movemento sindical, con persoas como Carmiña que encabezou as protestas contra Inditex que acabaron cunha importante mellora salarial para as traballadoras; Carlos Pardo, que foi secretario xeral da unión intercomarcal de Comisións Obreiras Santiago-Barbanza; ou Soledad García Rio, do comité de empresa do Servizo de Axuda no Fogar”. Tamén resaltou "outros dos valores desta candidatura” como o activismo social e cultural, con nomes como o de Marilar Aleixandre ou Eli Cabeza Romero, a implantación territorial da lista, “con integrantes que proceden de todas zonas de Santiago, desde Marrozos a Salgueiriños, pasando polo Ensanche, a zona histórica, Vista Alegre, a Almáciga ou Fontiñas”, e o coñecemento dos servizos municipais.

Reivindicar o traballo de Noriega

Rozas recoñeceu que “a lista é un exercicio de recoñecemento para todos os concelleiros e concelleiras que fixeron parte do Goberno de Martiño Noriega, empezando polo propio exalcalde”. A candidata de Compostela Aberta sinalou que “para min, o feito de que Martiño Noriega peche a lista e que no último tramo tamén aparezan Noa Morales, Rafa Peña, Concha Fernández ou Manolo Dios é unha maneira de reivindicar e de poñer en valor o traballo feito polo Goberno de Compostela Aberta, fronte a un mandato de parálise, de falta de ideas e de incapacidade para xestionar do equipo de Bugallo”.