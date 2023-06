Un año más, el Programa municipal de conciliación de verán 2023 deja sin servicio de comedor a una parte importante de los usuarios, provocando la indignación de las familias, que no podrán conciliar en las vacaciones escolares –finalidad de este programa- ya que no cubren la jornada laboral con el horario exclusivamente de las actividades. Las familias afectadas muestran su desacuerdo tanto con el número de plazas de comedor ofertadas como con la forma de adjudicarlas, a través de sorteo, según especifican las bases de la convocatoria. Así lo han trasladado varios usuarios de este programa municipal a EL CORREO GALLEGO, tras publicarse la pasada semana las listas provisionales de admitidos en los seis turnos, que se desarrollarán en los CEIPs Quiroga Palacios y Monte dos Postes entre el 23 de junio y el 9 de septiembre. El número de plazas para el servicio de comedor son insuficientes en comparación con la demanda. En el primer turno, de 165 plazas de actividades se otorgan 105 para el servicio de comedor; en el segundo, de 225 plazas, 135 para el comedor; en el cuarto y quinto turno son 90 usuarios para actividades, de los que 60 son para comedor y en el último turno, 135 plazas y ofertan 90 para comedor. Por ello, serán finalmente entre 11 y 20 familias de cada turno las que se queden este año sin hacer uso del comedor, según reconocen fuentes del Concello.

Una de las personas afectadas denuncia que “además de ofertar un número de plazas inferior a las demandadas por los compostelanos, el número de plazas del servicio de comedor es inferior al que se ofertan para las actividades”. Ante esta situación, la vecina de Santiago se puso en contacto con el departamento de Educación del Concello -que en el momento en el que se hicieron públicas las listas tenía como responsable al ya exconcejal Rubén Prol- . “La única respuesta que tuve fue un correo electrónico del concejal de Educación desentendiéndose del problema y no aportando ninguna solución”. Y hace llegar a este periódico el texto del email: “Lamento que o programa non cumpra as súas expectativas. Este ano adicamos unha importante porcentaxe do orzamento a ampliar a relación de prazas de comedor ofertadas. Coñecemos que son moi demandadas xa que outros programas de conciliación non ofrecen este servizo”, señala el exedil en su email.

“A vixente corporación municipal cesa o seu mandato nestes próximos días, pero estou seguro de que a próxima corporación e o concelleiro/a responsable traballarán igualmente pola mellora dos servizos, espero que o Concello chegue a cumplir coas súas expectativas, Reciba un cordial saúdo”, concluye el concejal.

La usuaria afectada cree que el cambio de gobierno es una excusa para “lavarse las manos” y considera que lo que deberían es “admitir a todos los que tengan actividades, si lo han solicitado, en comedor y/o madrugadores”. Esta controversia ha generado preocupación entre los padres y madres que esperaban cubrir sus necesidades de conciliación laboral obteniendo plaza, tanto para las actividades como para el servicio de comedor, en el programa de conciliación de verano.

Por ello, más usuarios afectados han trasladado a este periódico su indignación ya que muchos de ellos se ven obligados a renunciar finalmente a su plaza porque solo con el servicio de actividades no cubren la jornada laboral, ya que finaliza a las 14.00 horas.

Ante estas críticas y denuncias, esperan que el Concello de Santiago tome medidas para abordar esta situación y ofrecer una solución equitativa que satisfaga las necesidades de todas las familias que han solicitado participar en el programa de conciliación de verano.

El exconcejal Rubén Prol reconoce a EL CORREO GALLEGO esta problemática y admite que la demanda de servicio de comedor supera la oferta. Explica que se han aumentado las plazas de comedor con respecto al año anterior y por ende el presupuesto total. El pasado año contaba con una partida de 96.000 euros y este año, un 25% más, en total 121.000 euros serán destinados al programa municipal. “É certo que non son suficientes pero nunca se ofreceron as mesmas plazas de comedor que de actividades e nesta ocasión puxemos a disposición dos usuarios una praza de comedor por cada dúas de inscritos, algo que non soe ser así xa que noutros programas se oferta unha praza por cada tres ususarios”. Reconoce que entre 11 y 20 personas se quedaron fuera en cada turno, según su consideración, “unha pequena parte dos demandantes”.

Además, argumenta que las solicitudes han aumentado considerablemente este año por lo que la tendencia es que cada vez se necesite más este servicio. También lo justifica diciendo que se trata de un programa muy demandado porque está subvencionado en la mayor parte. Es decir, por ejemplo asistir a un turno de 10 días con almuerzo, actividades y comedor supone para las familias un coste de 34 euros. Por ello, “pode facer a inscrición todo o mundo, persoas de ingresos baixos poden acceder a este campamento polo prezo, pero preferimos que sexa así e darlle a posibilidade de desfrutalo a quen queira”. En otros programas el coste que tienen que asumir los usuarios es mayor por lo que muchas familias ya no lo solicitan.

Condiciones económicas

Rubén Prol reconoce que podría ser un reparto más justo si se valoraran las condiciones económicas e ingresos de cada familia pero para ello se necesitarían cruzar los datos económicos y un mayor análisis individualizado de la situación, sin haber suficiente tiempo ni personal para ello. Por eso, tomaron la decisión de otorgar las plazas entre las familias que necesitan la conciliación laboral a través de un sorteo aleatorio. El ya exconcejal destacó que con este sistema primaron la inmediatez en la publicación de las listas “para que a xente se organice o antes posible”. Concluye diciendo que “somos o concello que máis plazas saca en aspectos de conciliación”. El procedimiento sigue su curso, el lunes fue el último día para realizar el ingreso y a continuación saldrán los listados de plazas definitivas, ya que el primer turno se pondrá en marcha este viernes día 23 de junio.

La nueva alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, hizo referencia a este programa municipal diciendo que se había ampliado su desarrollo al mes de agosto “por requerimiento del BNG” y “nos comprometimos a que salga a su debido tiempo para que las familias puedan acogerse a esta opciones públicas”, insistiendo en que en los próximos años mejorarán el servicio.