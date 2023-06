Todas as familias interesadas en beneficiarse do programa de conciliación Cativadas de verán que se vai desenvolver na Rede de Centros Socioculturais de Santiago durante as vacacións do mes de xullo aínda teñen oportunidade para participar no programa. Entre os días 26 e 28 de xuño abrirase un segundo prazo extraordinario, despois dunha primeira convocatoria o pasado 4 de maio, para cubrir as prazas vacantes dos CSC do Castiñeiriño (6), Pontepedriña (3), Santa Marta (5), Ensanche (8), Laraño (11), Lavacolla (2), Nemenzo (2) e Figueiras (3).

Para solicitar estas prazas, as familias interesadas deberán presentar a documentación específica recollida na páxina web do Concello de forma presencial na Casa das Asociacións de Cornes, en horario de 9.30 a 13.30 horas. As prazas cubriranse por rigurosa orde de chegada.

As actividades desenvolveránse en doce centros socioculturais, entre urbanos e rurais do 3 ao 14 de xullo (primeira quenda) e do 17 ao 31 de xullo (segunda quenda), para facilitar a conciliación ás familias compostelás.

Como noutras edicións, o programa de actividades terá un carácter educativo, lúdico e convivencial. Monitores especializados animarán as mañás dos participantes con actividades plásticas, expresión artística, teatro e expresión corporal, xogos populares, xogos de pistas, obradoiros, deporte...

En total ofertanse 310 plazas, distribuídas do seguinte xeito: no CSC José Saramago de Vite, 40 prazas para nenos/as de 5 a 12 anos; no CSC Pontepedriña, 20 prazas para nenos/as de 5 a 12 anos; no CSC de Santa Marta, 50 prazas para nenos/s de 4 a 10 anos; no CSC do Castiñeiriño, 20 prazas para nenos/as de 6 a 10 anos; no CSC O Ensanche, 20 prazas nenos/as, de 6 a 12 anos. Nos CSC do rural, poderán inscribirse todos os cativos e cativas nados entre o os anos 2011 e 2018: 20 prazas no CSC de Figueiras; 30 prazas no CSC da Gracia; 20 prazas no CSC de Laraño; 20 prazas no CSC da Lavacolla; 30 prazas no CSC de Marrozos; 20 prazas no CSC de Nemenzo e 20 prazas no CSC de Bando.