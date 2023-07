El grupo compostelano de folk Leilía dará el pregón de las Festas do Apóstolo 2023 el jueves 20 de julio desde el balcón de Raxoi (21 h.), parte de unos festejos con un presupuesto de casi 500.000 euros, descontando los Fuegos (suman 229.000 euros), esfuerzo superior al de 2022, cifrado en total alrededor de los 600.000. Montse Rivera, parte de Leilía, reaccionó así de feliz durante la rueda de prensa celebrada este jueves en Raxoi: “Sentimos a vertixe da responsabilidade pero aceptamos este ofrecemento con ledicia porque tamén é un recoñecemento a moitas mulleres que traballaron antes que nós na tradición da que Leilía bebe e todos debemos de beber. Agardamos darlle a Compostela o pregón que merece”.

La primera jornada de unos festejos con cartel gráfico diseñado por Pepe Barro ofrecerá un recital de la Banda Municipal en Praterías (20 h.) con la voz de Antonio Barros y la dirección de Casiano Mouriño. Y a las 22.15 h., en la Praza do Obradoiro, tocarán The Real Wailers, dando el show aplazado en la sala Capitol, solo que ahora con entrada gratuita en vez de ticket de pago. Estarán liderados por Al Anderson, guitarrista durante los años 70 de la banda que arropó al gran Bob Marley en la grabación de hits como "No Woman No Cry", entre otros.

En la Praza da Quintana, habrá además sucesivas actuaciones gratuitas de Sarah McCoy (viernes 21 de julio), Angel Stanich (domingo 23), Xabier Díaz e Adufeiras de Salitre (lunes 24), Cimafunk (martes 25), Tito Ramírez (miércoles 26), Verónica Codesal (domingo 30), Xurxo Fernandes (domingo 30) y Bratzantifa más Pongo (lunes 31), aparte de los recitales ya tradicionales de la Banda Municipal (acompañada de la Europeiska Orkiestra, el jueves 27) y de la Filharmonía de Galicia, bajo dirección del recién llegado Baldur Brönnimann (viernes 28).

El programa, presentado por la concelleira de Festas, Pilar Lueiro, acompañada por la citada pandereteira (Montse Rivera) y el técnico del Concello, Suso Amado, incluye actividades dedicadas a orquestas, circo, danza, cabezudos, alboradas, aparte de los tradicionales espectáculos pirotécnicos de los días 24 y 31 de julio, de cuyos detalles se informará en una rueda de presenta con fecha por fijar y cuyo presupuesto queda al margen del medio millón de euros que ha supuesto la programación del Apóstolo de este año.

Leilía, grupo formado por las cantantes y pandereteiras Felisa Segade, Merchi Rodríguez, Patricia Segade Ana Rodríguez, Rosario Rodríguez y la citada Rivera, toman el relevo en el pregón del actor compostelano Tamar Novas (2022).

En el parque de Galeras la música de este año la pondrán L.A. (22), Lucía Aldao (23), Anxo Araújo (24), Seso Durán (25), Catuxa Salom (26), The Rapants (28 ), Sila Lúa (sábado 29) y Apart (domingo 30).