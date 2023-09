Ana Kiro no tiene igual pero la tecnología del siglo XXI progresa tan deprisa que, 13 años después de su muerte, lo intenta. La recreación de su voz en una canción llamada "Florespiña" acudirá al AI Song Contest 2023, un concurso que se presenta como un festival al estilo de Eurovisión con temas creados por la Inteligencia Artificial (AI). La final se hará el sábado 4 de noviembre en A Coruña, en el Studio Follow, un espacio situado en el polígono de A Grela.

Esa cita en A Coruña contará con “tres shows en directo” y otros pregrabados que se ofrecerán durante un espectáculo con varias personas invitadas aún por revelar, evento que tiene un presupuesto “de 50.000 euros”, según detalla a EL CORREO GALLEGO el corresponsable de la producción musical, Joel Cava. Cuentan con el apoyo de la Xunta de Galicia, el Cesga (Centro de Supercomputación de Galicia) y el ClusterTIC, al margen de una cadena televisiva nacional cuyo acuerdo todavía está por cuajar.

La Ana Kiro virtual existe gracias al trabajo hecho en la Universidade de Santiago (USC) por el Citius (Centro Singular de Investigación en Tecnologías Inteligentes), dirigido por Senén Barro, quien abogó este viernes en la presentación en la sede de este organismo por defender la bondad de la IA.

“Estase a falar ultimamente moito de aspectos non positivos no uso da Intelixencia Artificial... pero comparando iso coa cantidade de aplicacións, utilidades, servizos e produtos que se están a desenvolver e que son positivos para a sociedade e para o mundo, resulta anecdótico”, dijo Barro antes de subrayar que el trabajo plasmado en "Florespiña", hecho con el permiso de la hija de Ana Kiro, Carmen Quiroga, y del resto de su familia, “é un uso da Intelixencia Artificial respectuoso coas persoas, coa súa privacidade e cos seus dereitos”, recalcó el doctor en Física, ex rector de la USC (2002-2010) y director del Citius, que confesó que se le pusieron los pelos de punta al escuchar "Florespiña". Está previsto que se distribuya este fin de semana en plataformas online como Spotify o Youtube, videoteca ésta ultima donde ya hay un clip difundido por Marta Verde, responsable de producción artística, que destacó lo mucho que las herramientas de IA han avanzado en solo un año y que apoyó su labor en contenidos proporcionados por la CRTVG.

Ana Kiro (María Dolores Casanova González), nacida un 24 de enero de 1942 en Arzúa y fallecida el 24 de septiembre de 2010 en Oleiros, aparece replicada en "Florespiña" como eje de una composición que mezcla el mundo de la verbena con la música tradicional y una segunda parte con electrónica cercana al pop urbano, al estilo de la mezcla que hoy une al compostelano Chicho Ortiga y a la padronesa Pili Pampín. De hecho, entre los artistas que participaron con sendos vídeos durante la presentación, intervenía Ortiga, el también santiagués Iago Pico (productor de Tanxugueiras), la violinista coruñesa Antía Ameixeiras y el grupo folk Lontreira.

El festival AI Song Contest 2023, promovido por la AISC Education Foundation, se desarrolla por equipos en lugar de por países. Tras inscribirse 100 propuestas, la primera criba ha dejado 35. El 10 de octubre se reducirán a 10 candidaturas, siendo ya finalista la opción gallega, "Florespiña", cuyo equipo se denomina PAMP! y que goza de ese privilegio como organizador.

La canción está registrada en la SGAE (Sociedad General de Autores y Editores) y si generase beneficios irían a parar “en su mayor parte” a la familia de Kiro, el resto a PAMP!, grupo formado por Juan Alonso, Javi Cardama (Citius), César Díaz (C.), Fernando Estévez (C.), Camille Hedouin (Mounqup), Sofía Infante, Ruben Laso (C.), Eva Outeiro, Xandre Outeiro, David Santos y la mencionada Marta Verde. El festival dará visibilidad a la futura Agencia Española de Supervisión de la Intelixencia Artificial (AESIA), que tendrá su sede en A Coruña .

El compostelano Carlos Roma, presentador ahora más centrado en su faceta de guionista de televisión, trabajó con Ana Kiro en TVG, en Tardes con Ana, y opina así para este diario sobre "Florespiña": “Paréceme unha marabilla. Máis alá de que a tecnoloxía ás veces non atope a entoación de Ana, si reproduce o dramatismo que tiña ela ao cantar, e refírome á interpretación porque interpretaba como unha actriz, como as grandes. E se ela agora estivera con nós, ela, que era moi moderna, estaría experimentando con ritmos deste tempo. 'Florespiña' é un xeito de reivindicar a modernidade de Ana Kiro. Esta canción é unha fermosa homenaxe, porque ela é parte da nosa cultura”, concluye.